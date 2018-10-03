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Öküzün saldırdığı yaşlı kadın yaşam savaşı veriyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde oturan Gülsüm Köse (77), öküz saldırısında ağır yaralandı.

Öküzün saldırdığı yaşlı kadın yaşam savaşı veriyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Aksu ilçesinde oturan Gülsüm Köse (77), öküz saldırısında ağır yaralandı. Vücudunda çok sayıda kırık olan Köse'nin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.
Aksu ilçesi Koçular Köyü'nde oturan Gülsüm Köse, geçen hafta yürürken arkadan gelen öküzün saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Köse, önce Eğirdir'e, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Gülsüm Köse'nin boynunda 2 kırık, belinde kırık, göğüs kafesinde kırık, kalça kemiğinde kırık olduğu ve başında da 20 santimlik yara olduğu belirlendi. Akciğerinde de ödem tespit edilen kadının, solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.
Gülsüm Köse'nin kızı Meryem Öcal, öküz sahibinin kendilerini 'geçmiş olsun' diye bile aramadığını belirterek, annesinin yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği söyledi. Olayla ilgili jandarmanın araştırma başlattığını aktaran Öcal, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Öcal ayrıca öküzün daha önce de köyde 2 kişiye saldırdığını iddia etti.

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