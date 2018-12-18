Okyanus atıklarını sanata çevirdiler

Bir metre 80 santimetre boyundaki somon balığı Nora, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki denizatı Stella ve 2 metre 75 santimetre yüksekliğindeki Humpback balina tamamen plastik atıklardan yapılmış eserler.

Sergilenen heykeller halkın, su yataklarına, denizlere ve okyanuslara nasıl davranılacağı konusunda dikkatini çekmek ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi konusunda eğitici olmakla çevreci yönü ağır basan sanat eserleri özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda projenin baş sanatçısı olan Pozzi, heykellerle ilgili açıklamasında, "Bizim misyonumuz ciddi çevre sorunu olan plastik kirliliği konusunda sanatın gücünü kullanmak" diye konuştu.