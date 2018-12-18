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Okyanus atıklarını sanata çevirdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2018 14:52 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde BM Genel Merkezi'nde ilk defa düzenlenen, denizlerin, okyanusların ve su kaynaklarının kirliliğine odaklanılan "Okyanus Konferansı"nda, okyanuslardaki plastik atıklardan yapılan heykeller dikkat çekti.

Haziran ayındaki BM konferansı boyunca ziyaretçi girişinde, Washed Ashore adlı sivil toplum girişiminin sanat projesindeki heykeller, somon Nora, balina Humpback ve denizatı Stella, yapıldığı malzemeler nedeniyle ilgi çekti.

Okyanus atıklarını sanata çevirdiler

Heykellerin malzemesini, okyanuslardan çıkarılan diş fırçaları, taraklar, deterjan şişeleri, ağlar, çakmaklar, terlikler, polistiren köpük ve oyuncaklar oluşturuyor.
Bir metre 80 santimetre boyundaki somon balığı Nora, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki denizatı Stella ve 2 metre 75 santimetre yüksekliğindeki Humpback balina tamamen plastik atıklardan yapılmış eserler.
Sergilenen heykeller halkın, su yataklarına, denizlere ve okyanuslara nasıl davranılacağı konusunda dikkatini çekmek ve tüketici alışkanlıklarının değişmesi konusunda eğitici olmakla çevreci yönü ağır basan sanat eserleri özelliğini taşıyor.
Heykeller arasında, yaklaşık 9 metre uzunluğunda ağartılmış mercan kayalığından yapılma heykel ise, 3 sokak ileride binanın ana girişinde sergileniyor.
Sivil toplum kuruluşu Washed Ashore'un çatısı altında binlerce gönüllünün okyanuslardan çıkardığı plastik atıkları sanata çeviren projenin müdürü Angela Haseltine Pozzi, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Aynı zamanda projenin baş sanatçısı olan Pozzi, heykellerle ilgili açıklamasında, "Bizim misyonumuz ciddi çevre sorunu olan plastik kirliliği konusunda sanatın gücünü kullanmak" diye konuştu.
Pozzi, Washed Ashore'un kurulduğu 2010 yılından bu yana 20 ton çöpten, 70'ten fazla sanat çalışmasına imza attığını bildirdi.
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Anahtar Kelimeler:
atık heykel okyanus ABD

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