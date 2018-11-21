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Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2018 13:53 | Son Güncelleme

Her milyon yılda 3 milyar telegram su, okyanus derinliklerinden yer yüzeyinin altına çekiliyor. Bunu açıklayan ise Washington Üniversitesi'nden Chen Cai'nin ekibi. Chen Cai'nin ekibinin yaptığı araştırmayla okyanustan yer yüzeyinin altına çekilen suyun daha önce yapılan değerlendirmelerde ulaşılan sonucun 3 katı daha fazlası olduğunu ortaya çıkardı.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş sismik sensör ağı verilerinin incelemesiyle ortaya çıkan veriler oldukça ciddi bir konunun da gün yüzüne çıkmasını sağladı. Depremler nedeniyle okyanuslardan çekilen su miktarının 3 kat arttığına dikkat çeken bilim insanları, yaptığı araştırmalar sonucunda bu durumun yeni depremlere yol açabileceği görüşünde.

Okyanus suları buraya çekiliyor!

Washington Üniversitesi'nden Chen Cai'nin başkanlığını yaptığı ekip, okyanusun derinliklerinden her milyon yılda 3 milyar telegram suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı. Cai, bu bölgelerdeki suyun çekilme oranınının daha önce tahmin edilenden 3 kat daha fazla olduğunu söyledi.
Bilim insanları, depremler nedeniyle okyanuslardan çekilen su miktarının 3 kat arttığına dikkat çekerek, bunun yeni depremlere yol açabileceği uyarısı yaptı.
Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş sismik sensör ağı verilerinin incelendiği araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor.
Washington Üniversitesi'nden Chen Cai'nin başkanlığını yaptığı ekip, okyanusun derinliklerinden her milyon yılda 3 milyar telegram (1 telegram 1 milyar kilogram) suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı.
3 KAT SU YUTTU
Cai, bu bölgelerdeki suyun çekilme oranının daha önce tahmin edilenden 3 kat daha fazla olduğunu söyledi. Columbia Üniversitesi'nden deniz jeolojisi ve jeofizik araştırmacısı Donna Shillington, Dünya yüzeyinin altındaki suyun magmanın gelişmesine katkıda bulunabileceğini ve bunun da yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor.
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Anahtar Kelimeler:
okyanus Su

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