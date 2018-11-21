Okyanus suları yer yüzeyinin altına çekiliyor!

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş sismik sensör ağı verilerinin incelemesiyle ortaya çıkan veriler oldukça ciddi bir konunun da gün yüzüne çıkmasını sağladı. Depremler nedeniyle okyanuslardan çekilen su miktarının 3 kat arttığına dikkat çeken bilim insanları, yaptığı araştırmalar sonucunda bu durumun yeni depremlere yol açabileceği görüşünde.

Okyanus suları buraya çekiliyor!

Washington Üniversitesi'nden Chen Cai'nin başkanlığını yaptığı ekip, okyanusun derinliklerinden her milyon yılda 3 milyar telegram suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı. Cai, bu bölgelerdeki suyun çekilme oranınının daha önce tahmin edilenden 3 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Bilim insanları, depremler nedeniyle okyanuslardan çekilen su miktarının 3 kat arttığına dikkat çekerek, bunun yeni depremlere yol açabileceği uyarısı yaptı.

Pasifik Okyanusu'nun batısındaki Mariana Çukuru etrafına yerleştirilmiş sismik sensör ağı verilerinin incelendiği araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor.

Washington Üniversitesi'nden Chen Cai'nin başkanlığını yaptığı ekip, okyanusun derinliklerinden her milyon yılda 3 milyar telegram (1 telegram 1 milyar kilogram) suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı.