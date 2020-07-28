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Okyanus Tabanından 100 Milyon Yıllık Mikroplar Hayata Döndürüldü

28.07.2020 22:38 | Son Güncelleme

Bilim adamları Büyük Okyanus’un güneyinde deniz tabanındaki tortudan elde ettikleri 101,5 milyon yıldır uyku durumundaki mikropları yeniden canlandırmayı başardı

Okyanus Tabanından 100 Milyon Yıllık Mikroplar Hayata Döndürüldü

Bilim adamları Büyük Okyanus’un güneyinde deniz tabanındaki tortudan elde ettikleri 101,5 milyon yıldır uyku durumundaki mikropları yeniden canlandırmayı başardı. 10 büyük ve bazı küçük bakteri gruplarına ait bu mikroplar gezegenin bilinen en eski organizmaları olabilir. Bilim adamları Salı günü yaptıkları açıklamada mikropların araştırma gemisi JOIDES Resolution tarafından deniz tabanının 74,5 metre altından 5,7 kilometre derinlikteki kil örneklerinden elde edildiğini bildirdi.

Tortu içinde hapsolmuş ve dinozorların yaşadığı dönemden kalma mikropların yüzde 99’u bunca zaman boyunca hiçbir besleyici olmadan hayatta kalmış.

Japon Deniz-Dünya Bilim ve Teknoloji Dairesi uzmanlarından Yuri Morono’nun liderliğindeki araştırmacılar mikropları 557 gün boyunca karbon ve nitrojen sağlayarak, gıda olarak da amonyak, asetat ve amino asitler vererek uygun laboratuvar ortamında tuttu. Mikroplar bu ortamda büyüdü, çoğaldı ve birçok metabolik aktivite sergiledi.

Araştırmanın öncülerinden Morono, ‘‘Geniş bir grup mikrobu, aşırı seviyede düşük gıda ve enerji koşullarında çok uzun süre gömülü kaldıktan sonra canlandırabilmek hem şaşırtıcı hem de biyolojik olarak zor’’ yorumunu yaptı.

Yaşamak için oksijene ihtiyaç duyan mikropların, bu kez içinde gömülü oldukları tortu örneklerinde oksijen bulunuyordu. Araştırmacılara göre tortu, okyanus tabanında her milyon yılda, kademeli olarak bir metreden daha fazla birikmezse mikropların içinde uzun süre hayatta kalabilecekleri kadar oksijen barındırabiliyor.

Rhode Island Üniversitesi denizbilimcisi Steven D’Hondt, ‘‘Çalışmanın en heyecan verici tarafı okyanusların tabanındaki eski tortuların söz konusu canlı yaşam olduğunda sınır tanımıyor olduğunu görmüş olmak’’ diye konuştu.

Araştırmacılar 2000 yılında da Teksas’ta 250 milyon yaşında tuz kristallerinin içinden canlı bakteri elde ettikleri bir çalışmayı yayınlamıştı, ancak bu mikropların yaşı tartışma konusu olmuştu.

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