Okyanus Tabanından 100 Milyon Yıllık Mikroplar Hayata Döndürüldü

Bilim adamları Büyük Okyanus’un güneyinde deniz tabanındaki tortudan elde ettikleri 101,5 milyon yıldır uyku durumundaki mikropları yeniden canlandırmayı başardı. 10 büyük ve bazı küçük bakteri gruplarına ait bu mikroplar gezegenin bilinen en eski organizmaları olabilir. Bilim adamları Salı günü yaptıkları açıklamada mikropların araştırma gemisi JOIDES Resolution tarafından deniz tabanının 74,5 metre altından 5,7 kilometre derinlikteki kil örneklerinden elde edildiğini bildirdi.

Tortu içinde hapsolmuş ve dinozorların yaşadığı dönemden kalma mikropların yüzde 99’u bunca zaman boyunca hiçbir besleyici olmadan hayatta kalmış.

Japon Deniz-Dünya Bilim ve Teknoloji Dairesi uzmanlarından Yuri Morono’nun liderliğindeki araştırmacılar mikropları 557 gün boyunca karbon ve nitrojen sağlayarak, gıda olarak da amonyak, asetat ve amino asitler vererek uygun laboratuvar ortamında tuttu. Mikroplar bu ortamda büyüdü, çoğaldı ve birçok metabolik aktivite sergiledi.

Araştırmanın öncülerinden Morono, ‘‘Geniş bir grup mikrobu, aşırı seviyede düşük gıda ve enerji koşullarında çok uzun süre gömülü kaldıktan sonra canlandırabilmek hem şaşırtıcı hem de biyolojik olarak zor’’ yorumunu yaptı.