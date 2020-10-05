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Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa’dan bağımsızlık yine reddedildi

05.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya'da Pazar günü yapılan referandumda halk Fransa'dan bağımsızlığa 'hayır' dedi. Referanduma katılım oranı yüzde 85,6 oldu.

Okyanus ülkesi Yeni Kaledonya'da Fransa’dan bağımsızlık yine reddedildi

Avustralya'ya komşu olan Güney Pasifik adası Yeni Kaledonya'da Pazar günü yapılan referandumda halk Fransa'dan bağımsızlığa 'hayır' dedi.

Fransız AFP ajansına göre oylamaya katılanların yüzde 53,26'sı Fransa'ya bağlı bir özerk bölge olarak kalma yönünde oy kullandı. Referanduma katılım oranı yüzde 85,6 oldu.

İki yıl önce de benzer bir referandum yapılmış ve bağımsızlık önerisi yüzde 56,7 ile reddedilmişti.

18.576 kilometrekare yüzölçümü olan yaklaşık 270 bin nüfuslu takımada, yaklaşık 170 yıldır Fransa toprağı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sonucu "cumhuriyete duyulan güvenin işareti' olarak yorumladı.

Bir referandum daha yapılabilir

1980'li yıllarda, bağımsızlık isteyen yerli halkın (Kanak) Fransız yönetimine karşı silahlı eylemlere girişmesi sonrası, 1998 yılında üç referanduma izin veren bir anlaşma yapılmıştı.

Yerel meclisin üçte birinin bu yönde oy kullanması halinde 2022'de üçüncü bir referandumun daha yapılabileceği belirtiliyor.

Yeni Kaledonya'da nüfusun yüzde 40'ını Kanaklar, üçte birini de, çoğu burada doğan Avrupa kökenliler oluşturuyor.

Nüfusun geri kalanını da diğer Pasifik adalarından gelenler ya da farklı ırklardan kişilerin oluşturduğu belirtiliyor.

Fransa'ya uzaklığı yaklaşık 16 bin kilometre

Fransa'nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, 1946'da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu'na dahil oldu. 1953'te etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Yeni Kaledonyalılara Fransız vatandaşlığı verildi. 1998 yılındaki Noumea Anlaşması'yla Yeni Kaledonya'ya özerklik verildi.

Kanak bağımsızlık yanlıları, referandum sonrası sokaklara çıktı

Fransa'dan her yıl 1,5 milyar dolar yardım alan Yeni Kaledonya'da Kanaklar arasında yoksulluk ve işsizliğin yaygın olduğu, yerli halkın eğitim seviyesinin düşük olduğu belirtiliyor.

Fransa, zengin nikel madenlerine sahip olan Yeni Kaledonya'yı, stratejik açıdan büyük öneme sahip 'siyasi ve ekonomik bir varlık' olarak görüyor.

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