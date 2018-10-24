Okyanusta çözülemeyen sır! Bu kareler milyonlarca kez görüntülendi

Kafa karıştıran videoda dalgıç okyanusun dibinde mi yoksa izlenilen görüntü bir illüzyondan mı ibaret? Bu sorunun cevabını kimse çözemiyor! İşte milyonlarca kez izlenen ancak fark edilemeyen o görüntüler...
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Okyanusa dalış yapan ve bu görüntüleri internette paylaşan Venezuelalı dalgıç, izleyen herkesi şoke etti.
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Görüntülerde dalgıcın okyanusun dibinde ağır adımlarla yürüdüğü görülüyor.
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İlk bakışta, gözlük takan adam okyanusun dibindeki bir kaya yüzeyine doğru yürürken yukarı doğru görünüyor.
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Adam, kayalık yüzey boyunca ilerlemeye devam ederken sürekli olarak bir sualtı ırmağının üzerinden atlıyor.
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Bu görüntülerde de dalgıcın ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamıyor. Dalgıç yürüyüşüne devam ediyor ama asıl sürprizle birazdan karşılaşıyor.
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Birkaç adım daha atan dalgıcın hala suyun dibinde olduğunu düşünüyoruz ama dalgıcın karşısına çıkan bu deniz işleri tamamen karıştırıyor.
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TEKNEYE DİKKAT!
Kaya kenarına yaklaştıkça, arka planda görülebilecek bir teknenin dibine bakıldığında yanılsama görülebiliyor. Okyanusun dibinde olduğunu sandığımız dalgıç tekrar suya atlamak için hazırlanıyor!
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İşte ipler bu noktada kopuyor. Dalgıç dalışını yaptıktan sonra illüzyon netleşiyor. Teknenin tersinin göründüğü görüntülerde dalgıç da aynı şekilde görülmeye başlıyor.
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İşte kafa karıştıran o görüntü...
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