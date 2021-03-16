Okyanusun kralı yem oldu! Bulunduğu yere bir yıl bile uğrayamıyor ama leşini affetmedi

Güney Caroline kıyılarında bilimsel araştırma yapan Kaptan Chip Michalove, çok nadir rastlayacağı bir görüntüyü kaydetme şansı buldu.

Outcast Sport Fishing adlı gemisi ile çalışmalarını yürttüğü sırada ölü bir balinanın beyaz köpek balıkları tarafından parçalanarak yenildiğini gördü. Hemen kayıt almaya başlayan Michalovei bu anın kendileri için mükemmel bir deneyim olduğunu anlatarak yaşadığı an için "Hayatımın en iyi günleriden biriydi"dedi.

KÖPEK BALIKLARI KATİL BALİNADAN KORKUYOR

Önceki yıllarda yapılan bir araştırmaya göre denizlerde besin zincirinin en tepesindeki hayvan olarak düşünülen büyük beyaz köpek balıklarının katil balinalardan korktuğu anlaşılmıştı.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma Monterey Körfezi'nde etiketlenen 17 hayvanın davranışları üzerindeki çalışmaları ele alınmış ve takibe alınan köpek balıklarının civardaki deniz filleriyle beslenirken iki katil balina grubunun bölgeye gelmesi üzerine sekiz saat içinde bölgeden ayrıldıkları ve geri dönmedikleri tespit edilmişti.

KARACİĞERLERİNİ SÖKÜYOR

Araştırmaların yönünü değiştiren olay 2017 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kıyılarında meydana gelmişti. Kıyıya vuran beş büyük beyaz köpekbalığı ölüsünün karaciğerlerinin eksik olduğunu tespit eden araştırmacılar çalışmalarını bölgede görülen bir grup katil balina üzerine yoğunlaştırmış ve akıl almaz bir taktikle karşılaşmıştı.