HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Okyanusun kralı yem oldu! Bulunduğu yere bir yıl bile uğrayamıyor ama leşini affetmedi

Okyanusun kralı yem oldu! Bulunduğu yere bir yıl bile uğrayamıyor ama leşini affetmedi

16.03.2021 07:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Okyanusun kralı yem oldu! Bulunduğu yere bir yıl bile uğrayamıyor ama leşini affetmedi

Okyanuslarda sık sık karşı karşıya gelen devlerin mücadelesinde bu kez kazanan okyanusun kralı olarak bilinen katil balina değil, beyaz köpek balığı oldu. Öte yandan yapılan çalışmalarda köpek balıklarının katil balinalarla arasının iyi olmadığı ortaya çıkmış, hatta köpek balıklarının katil balinalardan korktuğu tespit edilmişti.

Güney Caroline kıyılarında bilimsel araştırma yapan Kaptan Chip Michalove, çok nadir rastlayacağı bir görüntüyü kaydetme şansı buldu.

Outcast Sport Fishing adlı gemisi ile çalışmalarını yürttüğü sırada ölü bir balinanın beyaz köpek balıkları tarafından parçalanarak yenildiğini gördü. Hemen kayıt almaya başlayan Michalovei bu anın kendileri için mükemmel bir deneyim olduğunu anlatarak yaşadığı an için "Hayatımın en iyi günleriden biriydi"dedi.

KÖPEK BALIKLARI KATİL BALİNADAN KORKUYOR

Önceki yıllarda yapılan bir araştırmaya göre denizlerde besin zincirinin en tepesindeki hayvan olarak düşünülen büyük beyaz köpek balıklarının katil balinalardan korktuğu anlaşılmıştı.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma Monterey Körfezi'nde etiketlenen 17 hayvanın davranışları üzerindeki çalışmaları ele alınmış ve takibe alınan köpek balıklarının civardaki deniz filleriyle beslenirken iki katil balina grubunun bölgeye gelmesi üzerine sekiz saat içinde bölgeden ayrıldıkları ve geri dönmedikleri tespit edilmişti.

Screenshot_2

KARACİĞERLERİNİ SÖKÜYOR

Araştırmaların yönünü değiştiren olay 2017 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kıyılarında meydana gelmişti. Kıyıya vuran beş büyük beyaz köpekbalığı ölüsünün karaciğerlerinin eksik olduğunu tespit eden araştırmacılar çalışmalarını bölgede görülen bir grup katil balina üzerine yoğunlaştırmış ve akıl almaz bir taktikle karşılaşmıştı.

Katil balinaların köpekbalıklarının göğüs yüzgecine saldırdıkları ve oluşan yaradan karaciğeri tıpkı tüpten diş macunu sıkar gibi çıkardıkları tespit edilmişti.

Screenshot_3

KÖPEK BALIĞI KATİL BALİNANIN OLDUĞU YERE BİR YIL UĞRAMIYOR

Öte yandan bilindiği üzere katil balinalar, okyanusların tümünde bulanan en yırtıcı memelilerdir. Boyutları 5 ile 8 metre arasında değişen ve 5.5 ton ağırlığa sahip olan bu canlıların, beyaz köpek balıkları tarafından okyanusun kralları olarak nitelendirilmiş durumda. Öyle ki katil balinalarla karşılaşan beyaz köpek balıkları sadece peşinde olduğu avı bırakmıyor, uzunca bir süre boyunca da aynı yere dönmüyor. Hatta yapılan açıklamaya göre, beyaz köpek balıklarının bölgeden bir yıl boyunca uzak kaldığını belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Avrupa'da AstraZeneca alarmı! Çok sayıda ülke kullanımını durdurduAvrupa'da AstraZeneca alarmı! Çok sayıda ülke kullanımını durdurdu
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bir evden 4 kişinin cansız bedeni çıktı

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Bakan Koca merakla beklenen haritayı açıkladı! Bazı iller alarm veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Sevilen dizi için final kararı!

Sevilen dizi için final kararı!

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

Canlı yayında babası tarafından taciz edilmişti! Skandal olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Avrupa'da AstraZeneca alarmı! Çok sayıda ülke kullanımını durdurdu

Avrupa'da AstraZeneca alarmı! Çok sayıda ülke kullanımını durdurdu

Katarakt ameliyatı ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

20 yıl sonra yeniden görmeye başladı, gözyaşlarına engel olamadı

ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

Beyaz Saray, Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Trump yönetimini suçladı

Beyaz Saray'dan Trump'a suçlama

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Beyaz Saray Kuzey Kore iddiasını doğruladı: Birçok kanalı bunun için kullandık

Beyaz Saray iddiayı doğruladı: Birçok kanalı bunun için kullandık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.