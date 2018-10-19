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Olacak iş değil! En yakın arkadaşının babasıyla...

DÜNYA HABERLERİ  | 19.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

27 yaşındaki Taylor Lehman, en yakın arkadaşı olan 30 yaşındaki Amanda'nın babasıyla bir süre flört ettikten sonra evlenmeye karar verdi. Arkadaşının evine gelip giderken babasıyla ilişkiye başkayan ABD'li kadın, durumu uzun süre Amanda'dan gizlemek zorunda kalmış.

5 yıl önce 54 yaşındaki Kern Lehman ile ilşkiye başkayan Amanda, başta seyahat edip, eğlenmek için birlikte olmuş. İlişkilerini evliliğe dönüşeceğini düşünmeyen ikili keyifli zaman geçirdiklerini fark edince bir süre sonra evlenmeye karar vermiş. Bu süreçte babası ile en yakın arkadaşı birlikte olan Amanda ise bakın neler yaşamış...

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ABD'li 27 yaşındaki kadın, en yakın arkadaşının babasıyla evlendi. Genç kadın Catherine Zeta-Jones ile Michael Douglas çiftine benzetildiklerini söyledi.
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27 yaşındaki Taylor Lehman, 54 yaşındaki Kern Lehman ile evlendi. ABD'nin Arizona eyaletinden olan çift 5 yıl önce flörte başlamıştı fakat ilişkilerinin asla evliliğe dönüşeceğini düşünmemişti.
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Çift, seyahat etmek ve eğlenmek ve beraber olduklarında keyifli zaman geçirdiklerini keşfedince hızlıca aynı eve taşındı ve şu an 1 yıllık evliler. Taylor Kern'in kızı olan 30 yaşındaki en iyi arkadaşı Amanda ile bir süre bunun zorluğunu çekmesine rağmen üçü şu an beraber yaşıyorlar.
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Taylor; "İlk tanıştığımızda ben Kern'in kızı ile birlikte çalışıyordum. O benim en yakın arkadaşımdı ve Kern de o zaman evliydi. Ayrıca benim de bir ilişkim vardı. İlk başta çok yakışıklı olduğunu düşündüm çünkü olgun erkekler her zaman bana çekici gelmiştir. O da benim sevimli olduğumu düşünmüş sonrasında bir barda flörte başladık" diye konuştu.
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"Amanda ile babasıyla tanışmadan bir yıl önce başlamıştı arkadaşlığımız ve başlarda kendimi suçlu ve kötü hissetmeye başladım. Fakat bir süre sonra bunu atlattım. O her zaman yanında olacağımı biliyor." diyen Taylor, Kern'e adeta hayran olduğunu söyleyerek onun çok akıllı, eğitimli ve başarılı olduğunu belirtti.
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Taylor ayrıca kendilerini atherine Zeta-Jones ile Michael Douglas çiftine benzetiyor.
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Anahtar Kelimeler:
evlilik ABD

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