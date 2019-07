‘Olacak O Kadarlı Yılları Özledik’

Eren, beş yıldır New York’ta mimar olarak çalışıyor, bir taraftan da senaryo yazıyor. Eren, o yıllardaki mizahı ve günümüz Türkiye’sinde mizahın geldiği durumu VOA Türkçe’ye anlattı.

Levent Kırca metin yazarı arıyor

Eren tesadüfler sonrasında kendisini sahnede ve mizah yazarken bulduğunu ifade ediyor:

“1987 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi son sınıftayken bir şiir kitabı çıkartmıştım’ Duvara Astığım Pencere’ diye. Bir arkadaşım bana Levent Kırca’nın bir metin yazarı aradığını söyledi. O döneme kadar hiç mizah yazmamıştım. O zamanlar Levent ağabeyin ofisi Beyoğlu’ndaydı. Yanıma gitarımı da alıp gittim. Kapıyı o açtı. İlk kez tanışmıştık, bana çok sıcak davrandı. Gitarımı görünce bana bir de Olacak O Kadar şarkısı yap bakalım dedi. Bir hafta sonra ilk skeçlerimi ve yaptığım ‘Olacak O Kadar’ şarkısını ilettim. " Şarkı fena olmamış." dedi. Skeçlerimi Levent Kırca'ya bıraktım bir sonraki görüşmemizde ise Levent Kırca bana Olacak O Kadar için yazdığım skeçlerin televizyon çekimlerine başladıklarını söyledi. O kadar çok sevinmiştim ki. İşte Olacak O Kadar serüvenim böyle başladı.

İlk başlarda parça başı çalışıyordum. Daha sonra ofiste bana bir masa verdiler full time çalışmaya başladım. Bir süre sonra Levent abi yazdığım skeçlerin dışında bana hem tiyatroda hem de skeçlerde rol de vermeye başladı. O sahneye ilk çıktığım anları hiç unutamıyorum. İlk kez Kenterler tiyatrosunda sahnelenen, Aziz Nesin’in ‘Toros Canavarı’ oyununda sahneye çıktım. O sahneye çıktığım an, ' her halde kalp krizi böyle geçiriliyor' dedim. Ölmekle ölmemek arasındaki bir andı. O heyecanı her sahneye çıkışımda yeniden hissettim."