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'Olağan dışı hareketler...' MHP'den aday listesiyle ilgili şok iddia 'Sızma girişimi yapıldı'

23.03.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'taki seçimlere doğru siyaset gündemi hareketlenirken MHP'den aday listelerine dair şok bir iddia geldi. Partilerine dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlendiğini söyleyen MHP'li Semih Yalçın "Çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir" dedi.

'Olağan dışı hareketler...' MHP'den aday listesiyle ilgili şok iddia 'Sızma girişimi yapıldı'

Türkiye adım adım 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere doğru ilerliyor. Siyaset gündeminde her geçen gün dikkat çeken bir hareketlilik yaşanırken milletvekili aday adaylığı ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan partiye yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularıyla alakalı yazılı bir açıklama geldi. Yalçın, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi yapıldığını söyledi. İşte detaylar...

"BAŞVURAN TOPLAM KİŞİ SAYISI 4 BİN 693"

MHP'li Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler nedeniyle MHP bünyesinde oluşturulan 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu'nun aday adaylığı için başvuruları titizlikle incelemeye aldığını belirterek, "Hukuk İşlerinden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından kamuoyuna duyurulduğu üzere, partimize milletvekili aday adaylığı için müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvuruları kabul edilmiştir. Gerek internet üzerinden, gerekse bizzat MHP Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran toplam kişi sayısı 4 bin 693'tür. Partimize aday adaylığı için sadece internet üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 804 olmuştur" ifadelerini kullandı.

"OLAĞAN DIŞI HAREKETLER GÖZLEMLENMİŞTİR"

İlgili komisyonca yapılan incelemelerde, milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli kısmının tamamlanmadığını aktaran Yalçın, "İncelemeler sırasında; partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. 'Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu' çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir. MHP'nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesi, YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna iftiharla açıklanacaktır" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Partimizin incelemeleri sırasında; partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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