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Olağan dışı artış! 74 çocukta görüldü

14.04.2022 03:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere sağlık yetkilileri, bu yılın başından bu yana 74 çocukta rastlanan hepatit (karaciğer iltihabı) vakalarının kaynağını araştırıyor. Uzmanlar bu vakalara adenovirüsün neden olabileceğini ancak Covid-19 ihtimalini de hala dışlamadıklarını belirtiyor.

Olağan dışı artış! 74 çocukta görüldü

İngiltere ve İskoçya'da sağlık yetkilileri, çocuklarda hepatit vakalarındaki artışın nedenlerini araştırıyor. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta bu yılın başından bu yana çoğu 6 yaşın altında 74 çocukta hepatit (karaciğer iltihabı) tespit edildi.

ADENOVİRÜS ŞÜPHESİ

Uzmanlar bu vakalara adenovirüsün neden olabileceğini ancak Covid-19 ihtimalini de hala dışlamadıklarını belirtiyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Kurumu (UKHSA), çocuklarda sarılık gibi semptomlara dikkat etmeleri konusunda ebeveynleri uyarıyor.

İLK İSKOÇYA'DA GÖRÜLDÜ

Küçük çocuklarda hepatit vakalarında olağan dışı artışın ilk işareti geçen hafta İskoçya'da görüldü.

Şimdiye dek İngiltere'de 49, İskoçya'da 13, Galler ve Kuzey İrlanda'da ise toplam 12 hepatit vakasına rastlandı.

UKHSA yetkilisi Dr. Meera Chand, çocukların karaciğer iltihabı ile hastaneye yatırılmasına neden olabilecek çeşitli olası faktörleri incelediklerini söyledi.

Dr. Chand, "Araştırdığımız olası nedenlerden biri, bunun adenovirüs enfeksiyonuyla bağlantılı olabileceği; bununla birlikte, diğer olası nedenleri kapsamlı bir şekilde inceliyoruz" dedi.

Araştırılan diğer olası açıklamalar arasında Covid-19, diğer enfeksiyonlar veya çevresel bir tetikleyici yer alıyor.

ADENOVİRÜSLER

Adenovirüsler, genellikle soğuk algınlığı, kusma ve ishal gibi bir dizi yaygın hastalığa neden olan virüsler.

Hepatit, bu virüslerin yol açtığı yaygın bir komplikasyon olmasa da, nadir durumlarda bağlantıya rastlandığı belirtiliyor.

Dr. Chand, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için ebeveynlerin evde iyi el yıkama ve hijyen kurallarının yanı sıra, olası semptomlara da dikkat etmesi gerektiğini söylüyor:

"Ebeveynleri ve velileri, sarılık, gözlerin ve cildin sararması dahil olmak üzere hepatit belirtilerine karşı dikkatli olmaya ve endişeleri varsa bir sağlık uzmanıyla iletişime geçmeye çağırıyoruz."

Karaciğer hastalığının diğer belirtileri şunlar:

  • Koyu renk idrar
  • Cilt kaşıntısı
  • Kas ağrısı
  • İştah kaybı

UKHSA, küçük çocuklarda görülen bu hepatit vakaları ile Covid-19 aşısı arasında "bağlantı" olmadığını, çünkü vaka görülen çocukların hiçbirinin aşılanmadığını söyledi.

Nottingham Üniversitesi'nden viroloji uzmanı Profesör Will Irving, 10 yaşın altındaki çocuklarda mevcut hepatit vakalarının "çok sıra dışı" olduğunu söyledi.

Irving, "Viral hepatit ile ilgili olarak, çocukluktaki enfeksiyon çok nadiren klinik hastalığa neden olur" dedi ve yetişkinlerde hastalığın genellikle çok daha ağır seyrettiğini ekledi.

HEPATİT NEDİR?

Hepatit, karaciğer iltihaplanması için kullanılan geniş bir terim.

Genellikle virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon olan hepatit, bazı kimyasallara maruz kalma, aşırı alkol ve bazı genetik hastalıklardan da kaynaklanabiliyor

Belirli virüslerin yol açtığı A, B, C, D ve E olarak adlandırılan beş ana hepatit türü bulunuyor.

Ancak çocuklarda rastlanan karaciğer enflamasyonlarının bunlardan kaynaklanmadığı belirlendi.

Bazı hepatitler ciddi bir soruna yol açmadan iyileşme gösterirken, bazıları uzun süreli olabiliyor.

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