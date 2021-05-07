Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip: Shuvuuia

Uzmanlar, yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olan Shuvuuia adlı kuş benzeri dinozorun, dinozorlarda veya günümüz kuşlarında şimdiye kadar ölçülen en büyük göz bebeğine sahip olduğunu söyledi.

Bununla birlikte Shuvuuia’nın içi boş kemikler ve üç parmaklı uzuvlarla karakterize edilen dinozarların terepod sınıfına ait olduğu belirtildi. Aynı ailede dev boyutlara sahip ve etçil Tyrannosaurus rex de bulunuyor.

Öte yandan, Shuvuuia’nın tuhaf özelliklere sahip kombinasyonu, 1998'de ilk kez rapor edildiğinden beri araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar, kırılgan kuş benzeri kafatası, her iki elinde tek bir pençe bulunan güçlü kolları ve uzun bacakları ile Shuvuuia'nın iskeletinin en alışılagelmeyen dinozorlardan biri olduğunu söyledi.

Çalışmanın yazarları, Shuvuuia'nın, günümüz çöl hayvanlarının birçoğu gibi küçük memelileri ve böcekleri geceleri avladığını düşündüklerini söyledi.

65 MİLYON YILDAN DAHA ÖNCE YAŞAYAN BİR CANLIDA BU TÜR ÖZELLİKLERİN HEPSİNİN BİR ARAYA GELMESİ ŞAŞIRTICI

Araştırmacılardan Prof. Dr. Jonah Choiniere, “Gece aktivitesi, kazma yeteneği ve uzun arka bacaklar, bugün çöllerde yaşayan hayvanların karakteristik özelliklerindendir. Ancak bunların 65 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış tek bir dinozor türünde bir araya geldiğini görmek şaşırtıcı'' ifadelerini kullandı.