Olağanüstü gece görüşüne ve işitme yeteneğine sahip: Shuvuuia

Uzmanlar, yaklaşık bir tavuk büyüklüğünde olan Shuvuuia adlı kuş benzeri dinozorun, dinozorlarda veya günümüz kuşlarında şimdiye kadar ölçülen en büyük göz bebeğine sahip olduğunu söyledi.
Bununla birlikte Shuvuuia’nın içi boş kemikler ve üç parmaklı uzuvlarla karakterize edilen dinozarların terepod sınıfına ait olduğu belirtildi. Aynı ailede dev boyutlara sahip ve etçil Tyrannosaurus rex de bulunuyor.
Öte yandan, Shuvuuia’nın tuhaf özelliklere sahip kombinasyonu, 1998'de ilk kez rapor edildiğinden beri araştırmacıları şaşırttı. Uzmanlar, kırılgan kuş benzeri kafatası, her iki elinde tek bir pençe bulunan güçlü kolları ve uzun bacakları ile Shuvuuia'nın iskeletinin en alışılagelmeyen dinozorlardan biri olduğunu söyledi.
Çalışmanın yazarları, Shuvuuia'nın, günümüz çöl hayvanlarının birçoğu gibi küçük memelileri ve böcekleri geceleri avladığını düşündüklerini söyledi.
Araştırmacılardan Prof. Dr. Jonah Choiniere, “Gece aktivitesi, kazma yeteneği ve uzun arka bacaklar, bugün çöllerde yaşayan hayvanların karakteristik özelliklerindendir. Ancak bunların 65 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış tek bir dinozor türünde bir araya geldiğini görmek şaşırtıcı'' ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, bugünün kuş türleri, dünyadaki hemen hemen her habitatta yaşıyor, ancak yalnızca bir avuç kuşun gecenin karanlığında avlanıyor: bunların en ünlüsü ise baykuşlar. Bilim insanları uzun zamandır modern kuşların evrimine yol açan teropod dinozorlarının benzer duyusal adaptasyonlara sahip olup olmadığını merak ediyorlardı.
Science dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, Shuvuuia da dahil olmak üzere yaklaşık 100 yaşayan kuş ve soyu tükenmiş dinozor türünün gözlerinin ve iç kulaklarının göreceli boyutları hakkında bilgi toplamak için bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve ayrıntılı ölçümler kullandılar.
Oxford Üniversitesi'nden çalışmanın yazarı Dr. James Neenan, Shuvuuia kafatasını dijital olarak yeniden yapılandırırken, lagena (kulağın spiraL şeklindeki kanalı) boyutuna inanamadım Profesör Choiniere'ye bakmak için aradım. İkimiz de bunun bir hata olabileceğini düşündük, bu yüzden diğer kulağı da inceledim. Elimizde ne kadar harika bir keşif olduğumuzu ancak o zaman anladık” dedi.
Ardından araştırmacılar, hayvanın görüşünü değerlendirmek için için her türün göz bebeğini çevreleyen bir dizi kemik olan skleral halkaya baktı. Göz bebeği ne kadar geniş açılabilirse, o kadar çok ışık içeri giriyor ve gece görüşü o kadar netleşiyor. Yapılan çalışmanın ardından Shuvuuia’nın mükemmel bir gece görüşüne sahip olduğu görüldü.
Dr. Neenan ,”Shuvuuia, bugünün baykuşlarıyla karşılaştırıldığında hem olağanüstü işitme hem de gece görüşüne sahipti. Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek zor, ancak analizimiz Shuvuuia'nın peçeli baykuşlardan biraz daha iyi gece görüşüne sahip olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor” dedi.