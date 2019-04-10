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"Olağanüstü itiraz hakkımızı kullanacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok: - "Balıkesir'deki seçim sonuçları ile ilgili olağanüstü itiraz hakkımızı bugün kullanacağız. Ardından da Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz"

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin, "Olağanüstü itiraz hakkımızı bugün kullanacağız. Ardından da Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz" dedi.

Ok, İYİ Parti Ankara milletvekilleri İbrahim Halil Oral, Ayhan Altıntaş ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Aynı zamanda Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatan Ok, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını 9 bin 913 oyla kaybettiğini, 31 bin 793 oyun ise geçersiz sayıldığını anımsatarak, geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin yaptıkları itirazın "jet hızıyla" reddedildiğini söyledi.

Seçimde itirazlara ilişkin çifte standartın uygulandığını savunan Ok, "İstanbul'da sadece geçersiz sayılan oylar değil, itiraz edilen diğer sandıklarda bile sayımlar yeniden yapılırken, Balıkesir'de ilçe ve il seçim kurullarına yaptığımız itirazlar kabul edilmedi. YSK'ye yaptığımız itiraz ise 2 saat içinde reddedildi. 31 Mart'ta seçim yapıldı ama İstanbul'da oylar halen sayılıyor. Böyle giderse yıl sonuna kadar sayım devam edecek. Balıkesir'de ise jet hızıyla itirazımız reddedildi. Böyle hukuksuzluk olur mu?" diye konuştu.

- "Adaletin tecelli etmesini istiyoruz"

"İstanbul Türkiye'ye bağlı da Balıkesir başka bir ülkeye mi bağlı?" diye soran Ok, "AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız bile bu durumdan utanıyor. İstanbul'da halen oylar sayılıyor ama Balıkesir'de oylar sayılmıyor. Adalet bunun neresinde?" ifadesini kullandı.

Gazetelere ''kayıp aranıyor", "Türkiye'de adalet aranıyor" diye ilan vereceğini belirten Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Türkiye'nin öz evlatları değil miyiz? Atalarımız bu vatan için kan ve can vermediler mi? Bizlere zenci muamelesi yapılıyor. Balıkesir'de milli iradenin tecelli etmesini istiyoruz. Kim hangi partiye oy verirse versin biz adeletin tecelli etmesini istiyoruz. Balıkesir bu şaibe ile beş yıl yönetilemez. Erdoğan '15 bin oy fark ile kimse kazandım' demesin diyor. Peki Balıkesir de 9 bin oy fark ne olacak? Böyle bir çifte standartın olduğu, adaletin çiğnendiği dönem ancak darbe dönemlerinde olur. Türkiye'de darbe mi oldu?"

Cumhur İttifakı'nın devletin bütün imkanlarının kullanılarak seçim yarışına girdiğini öne süren Ok, "Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itiraz hakkımızı bugün kullanacağız. Ardından da Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceğiz" dedi.

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok

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