HABER

"Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak YSK'ye gideceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 08:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul'da tüm oyların sayılmasını reddetmesine ilişkin, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceklerini bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YSK, İstanbul'da tüm oyların sayılması talebimizi reddetmiştir. Bunca usulsüzlük ortadayken böyle bir karar verilmesi anlaşılır gibi değildir. Şimdi, olağanüstü itiraz yöntemini kullanarak bir kez daha YSK'ye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Gerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuşGerçek yağmurla ortaya çıktı! Yıllardır orada duruyormuş
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz

En Çok Okunan Haberler

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

6 ay sonra harekete geçtiler! ABD'den flaş yaptırım kararı!

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Çukur'da iki bomba ayrılık! Şoke eden ölüm sahnesi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na tepki: Özür dilemeli

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü açıkladı

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TIR ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı

Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! (9 Nisan Salı Meteoroloji hava durumu raporu)

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

Antalya'da 3 bin 600 yıllık gemi batığı bulundu

Antalya'da bulundu! Tam 3 bin 600 yıllık

Emirgan Korusu rengarenk!

Baharı karşılamak isteyen oraya koşuyor!

Nadir görülen bir tür! O ilimizde bulundu...

Nadir görülen bir tür! O ilimizde bulundu...

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp eve hapsetmiş! Dehşeti sesler ortaya çıkardı

Ellerini ve ayaklarını bağlayıp... Dehşeti sesler ortaya çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.