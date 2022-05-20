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Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

20.05.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı bahatlar zeytinyağıyla birleştirildiğinde insan vücudunda sihir etkisi yapıyor. Ayrıca sindirimden beyne kadar çoğu organı etkiliyor.

Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

Baharatların vücutta güçlü etkileri bulunuyor. Çoğu baharat önemli antioksidandır. Örnek vermek gerekirse yarım çay kaşığı kuru kekikte iki avuç dolusu taze ıspanak kadar antioksidan bulunur. İşte keskin güçlü 4 baharat...

TARÇIN

Antioksidan içeren tarçının kabuğundaki uçucu yağlar, olağanüstü koruyucu özelliklere sahiptir.

Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

ZERDEÇAL

Antioksidanlar ve antienflamatuar bileşiklerle dolu olan zerdeçal oldukça güçlü bir baharattır. Sarı rengini kurkuminden alır. Beyni hücresel oksidasyondan ve genel olarak yaşlanmadan korur.

Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

FESLEĞEN

Dilimlenmiş domatesi ve fesleğeni karıştırıp üzerine tuz ve zeytinyağı ekleyerek tüketebilirsiniz. Vücutta ilaç etkisi yaratıyor.

Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

KEKİK

Soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalıktan koruyan kekik, bağırsak hastalıklarına karşı da korur. Yarım çay kaşığı kuru kekikte iki avuç dolusu taze ıspanak kadar antioksidan bulunur. Kekik baharatını zeytinyağı ile karıştırırsanız antioksidan miktarı 4 kat artar.

Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

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