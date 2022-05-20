Olağanüstü koruculuğa sahip! Vücutta ilaç etkisi yaratıyor

Baharatların vücutta güçlü etkileri bulunuyor. Çoğu baharat önemli antioksidandır. Örnek vermek gerekirse yarım çay kaşığı kuru kekikte iki avuç dolusu taze ıspanak kadar antioksidan bulunur. İşte keskin güçlü 4 baharat...

TARÇIN

Antioksidan içeren tarçının kabuğundaki uçucu yağlar, olağanüstü koruyucu özelliklere sahiptir.

ZERDEÇAL

Antioksidanlar ve antienflamatuar bileşiklerle dolu olan zerdeçal oldukça güçlü bir baharattır. Sarı rengini kurkuminden alır. Beyni hücresel oksidasyondan ve genel olarak yaşlanmadan korur.

FESLEĞEN

Dilimlenmiş domatesi ve fesleğeni karıştırıp üzerine tuz ve zeytinyağı ekleyerek tüketebilirsiniz. Vücutta ilaç etkisi yaratıyor.

KEKİK

Soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalıktan koruyan kekik, bağırsak hastalıklarına karşı da korur. Yarım çay kaşığı kuru kekikte iki avuç dolusu taze ıspanak kadar antioksidan bulunur. Kekik baharatını zeytinyağı ile karıştırırsanız antioksidan miktarı 4 kat artar.





