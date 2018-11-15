Olağanüstü toplanan Arap Birliği İsrail'i kınadı

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde gerginliğin fitilini ateşleyen olay geçen pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze’ye sızması oldu. Gazze’nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas’a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Bildirgede, Birleşmiş Milletler’e (BM) ve uluslararası topluma Gazze’deki sivil ve savunmasız Filistin halkı için himaye talebinde bulunuldu.

Mısır’ın başkenti Kahire’deki yerleşkesinde daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği tarafından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Arap Birliği Meclisi İsrail’in sivil Filistin halkına yönelik planlı bir şekilde uyguladığı savaş ve insanlık suçu sayılan saldırıyı kınamaktadır.” İfadelerine yer verildi.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad’ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında bir İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı pazar günü şehit olan üyelerinin intikamını almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail Gazze’ye hava saldırısı başlatırken, Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi. Üç gün içerisinde 14 Filistinli şehit oldu.

Filistinli gruplar salı akşamı Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

