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"Olan bitenin vebali Batı medeniyetine aittir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp kapayan Batı medeniyetine aittir" - "Dünyada birilerinin ısrarla yükselttiği, pompaladığı ırkçılık, İslam karşıtlığı ve düşmanlığı, terör örgütleriyle iş birlikleri, teröristleri eğitmeler, onlara müsamahakar davranmalar, silah ve para vermeler, işte bugün dünyanın yüzüne bir kez daha tokat gibi çarpılmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin, "Tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine, milletine göre ağzını açıp kapayan Batı medeniyetine aittir." dedi.

Soylu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Yüreğir Belediyesince yapımı tamamlanan Millet Bahçesi ve bazı tesislerin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Soylu, sabah saatlerinde Yeni Zelanda'dan aldıkları bir haberin içlerini yaktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada birilerinin ısrarla yükselttiği, pompaladığı ırkçılık, İslam karşıtlığı ve düşmanlığı, terör örgütleriyle iş birlikleri, teröristleri eğitmeler, onlara müsamahakar davranmalar, silah ve para vermeler, işte bugün dünyanın yüzüne bir kez daha tokat gibi çarpılmıştır. Bugün Yeni Zelanda'da camide ibadet eden insanlara, silahla saldıran bir cani maalesef 49 Müslüman'ı şehit etmiştir ve işin en dehşet verici tarafı, bu işi sadistçe, zevk alarak, bir bilgisayar oyunu gibi kameraya çekerek yapmıştır. Özellikle söylüyorum, Batı dünyası artık bu işlerden gerekli dersleri almalıdır. Terör örgütlerine bugün para, silah veriyorlar, adam gönderip eğitim veriyorlar, onları öldürmeye programlıyorlar, işte biz Türkiye'de yıllarca bunun acısını çektik, yıllarca masum insanlarımızı şehit ettiler, askerimizi, polisimizi şehit ettiler. Teröristin kim olduğu, adı sanı, örgütü, milliyeti hiç önemli değildir, dün burada yaptı, yarın başka bir ülkede, öbür gün başka bir ülkede, kime denk gelirse."

Saldırıya tepkisini sürdüren Soylu, "Bu dünya tek bir ülkenin, tek bir dinin, tek bir milletin hakim olamayacağı kadar büyüktür. Artık bu yoldan dönmek, illegal yapıların tamamıyla ilişkiyi kesmek, acilen ciddi ve kararlı bir mücadeleye başlamak lazımdır. Türkiye dün de bunu söylüyordu, bugün de bunu söylemektedir, yarın da bunu söyleyecektir. Hangi dinden olursa olsun, dünyada akan her insan kanı için aynı sözü söyleyecektir. Tek tek eylemlerin, katliamların failleri farklı olabilir ama bilinmeli ki tarih önünde bu olan bitenin vebali, ölenin dinine milletine göre ağzını açıp kapayan Batı medeniyetine aittir. Çok net ve açıktır." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, İslam alemine başsağlığı dileyerek Yeni Zelanda'daki saldırıda yaşamını yitirenler için dua etti.

(Sürecek)

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