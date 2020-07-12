MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 22:45 | Son Güncelleme

Ata Demirer'in başrolünde oynadığı Olanlar Oldu isimli komedi filmi bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Ege'nin sakin bir kasabasında hayatını tur tekneciliği yaparak kazanan Zafer'in hayatı, tanıştığı bir oyuncuya aşık olmasıyla değişiyor. Peki Olanlar Oldu filmi nerede, hangi şehirde çekildi? İşte Ata Demirer ve Tuvana Türkay'ın başrollerde oynadığı Olanlar Oldu filmi hakkında bilgiler.

Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu filminin yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlenirken, senaryosunu yazan Ata Demirer ise Döndü ve Zafer isimlerinde iki ayrı karakteri canlandırıyor. Olanlar Oldu filmi 2016 yılı yazında İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta çekildi. Ege'nin turizm merkezlerinden olan ve doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen Sığacık'ta Kaleiçi olarak bilinen yerde de restoran sahneleri çekimleri yapıldı.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?

olanlar

OLANLAR OLDU KONUSU

Olanlar Oldu filminin oyuncu kadrosunda; Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen yer alıyor. Olanlar Oldu filminin Imdb puanı da 6,3'dür.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
3 isimle İstanbul yolcusuyuz3 isimle İstanbul yolcusuyuz
Morgan Freeman ile aksiyon fırtınası!Morgan Freeman ile aksiyon fırtınası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

LGS’ye giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Denetleme sırasında fark edildiler! İstanbul'da tekneye baskın

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Ordu'da bıçaklı kavga! 1'i ağır 3 yaralı, 25 gözaltı

Ordu'da bıçaklı kavga! 1'i ağır 3 yaralı, 25 gözaltı

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Enes Batur’dan sert sözler! 'Çok abartma'

Enes Batur’dan sert sözler! 'Çok abartma'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Kilolu yakalanınca hastalığını itiraf etti!

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Bu pozların hepsi sahte! Bikinili hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen Bodrum'da evlendi

Ünlü sunucu dünyaevine girdi!

Simge Sağın'ın karavan tatili: Kamp hayatı güzeldi

Ünlü şarkıcı karavan hayatını tercih etti

Acun Ilıcalı'dan Survivor final paylaşımı: 3 isimle İstanbul yolcusuyuz

3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Ece Seçkin ve Sinan Akçıl'dan hayranlarına yeni şarkı müjdesi

Yeni şarkı için stüdyoya girdiler!

Survivor eleme ne zaman olacak? Acun Ilıcalı final değişikliğini açıkladı! Cemal Can İstanbul finalini garantiledi! Survivor'da finale kimler kaldı?

Survivor'da eleme günleri değişti!

Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Defne Samyeli derin göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.