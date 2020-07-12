Olanlar Oldu nerede çekildi? Olanlar Oldu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Olanlar Oldu filminin yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlenirken, senaryosunu yazan Ata Demirer ise Döndü ve Zafer isimlerinde iki ayrı karakteri canlandırıyor. Olanlar Oldu filmi 2016 yılı yazında İzmir Seferihisar'a bağlı Sığacık'ta çekildi. Ege'nin turizm merkezlerinden olan ve doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen Sığacık'ta Kaleiçi olarak bilinen yerde de restoran sahneleri çekimleri yapıldı.

OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?

Olanlar Oldu filminin oyuncu kadrosunda; Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon, Ülkü Duru, Seda Güven, Renan Bilek ve Toprak Sergen yer alıyor. Olanlar Oldu filminin Imdb puanı da 6,3'dür.



