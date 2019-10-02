‘Olanların Bir Darbe Olduğu Sonucuna Varıyorum’

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin “Bu olanların darbe olduğu sonucuna varıyorum” açıklamasını yaptı. Trump sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarda “Her gün yeni şeyler öğrendikçe bu olanların bir azil değil darbe olduğu sonucuna varıyorum” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi geçtiğimiz günlerde Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat Parti’den başkanlık yarışında olası rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında inceleme talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Trump hakkında azil soruşturması başlatmıştı.

Başkan Trump hem Twitter hem de Instagram hesaplarından paylaştığı mesajlarda yaşananların kendisine yönelik bir darbe olduğu mesajını verdi. Başkan Trump, paylaştığı mesajda ABD’lilerin bireysel silahlanma hakkından Meksika sınırına duvar örülmesine kadar ABD iç siyasetinde tartışma yaratan konulara da atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

“Halkın iradesini elinden almaya yönelik darbe”