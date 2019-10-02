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‘Olanların Bir Darbe Olduğu Sonucuna Varıyorum’

02.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin “Bu olanların darbe olduğu sonucuna varıyorum” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Pompeo da, Trump hakkında azil soruşturması açılmasına yol açan Ukrayna lideriyle telefon görüşmesi sırasında odada olduğunu doğruladı

‘Olanların Bir Darbe Olduğu Sonucuna Varıyorum’

ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin “Bu olanların darbe olduğu sonucuna varıyorum” açıklamasını yaptı. Trump sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajlarda “Her gün yeni şeyler öğrendikçe bu olanların bir azil değil darbe olduğu sonucuna varıyorum” ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi geçtiğimiz günlerde Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Demokrat Parti’den başkanlık yarışında olası rakibi Joe Biden ve oğlu hakkında inceleme talebinde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Trump hakkında azil soruşturması başlatmıştı.

Başkan Trump hem Twitter hem de Instagram hesaplarından paylaştığı mesajlarda yaşananların kendisine yönelik bir darbe olduğu mesajını verdi. Başkan Trump, paylaştığı mesajda ABD’lilerin bireysel silahlanma hakkından Meksika sınırına duvar örülmesine kadar ABD iç siyasetinde tartışma yaratan konulara da atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

“Halkın iradesini elinden almaya yönelik darbe”

Trump, “Her gün yeni şeyler öğrendikçe, bu olanların bir azil değil, Halkın Gücünü, kullandığı OYU, özgürlüklerini, Anayasal Haklarını, Dinlerini, Ordusunu, Sınır duvarını ve kendilerine Tanrı tarafından Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak verilen hakların ellerinden alınmasına yönelik bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’ın ticaret konularında danışmanı olan Peter Navarro Salı günü sabah saatlerinde Fox Business kanalına konuşmuş, Başkan Trump’ın “Bir darbe girişimi mağduru” olduğunu söylemişti. Navarro, “Bu, Demokratların oynayabileceğini düşündüğüm tehlikeli bir oyun” diye konuştu.

Başkan Trump daha önce de ABD’de 2016 yılında yapılan başkanlık seçimine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına ilişkin özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmayı de “darbe girişimi” olarak nitelemişti.

Başkan Trump geçtiğimiz günlerde de “Kendisinin görevden alınmasının ülkede iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açacağı” yönündeki bir yorumu Twitter’dan paylaşmış, Trump’ın bir rahibe ait bu yorumu paylaşması tepki yaratmıştı.

ABD Kongresi’nde bu hafta yoğun bir azil soruşturması gündemi var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Trump hakkında azil soruşturması açılmasına yol açan Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yapılan 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesi sırasında odada olduğunu doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müffetişi Çarşamba günü Temsilciler Meclisi ve Senato komisyonlarıyla Ukrayna krizine ilişkin belgelerle ilgili bir toplantı yapıyor.

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