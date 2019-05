Olası bir afette hayat kurtaracaklar

Akgül;"Amacımız can kaybını en aza indirmek"

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurtarma ve tahliye eğitmeni Ayhan Akgül ise Balıkesir’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtirken olası bir afet durumunda can kaybı sayısını daha aza indirmek ve yaralıların kurtarılmasını daha çabuk gerçekleştirmek için güzel bir proje olduğunu söyledi. Ayhan Akgül ; “Bu konuda Balıkesir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın 81 il genelinde başlatmış olduğu projede bütün okullarımızın acil durum ekiplerinde bulunan arkadaşlarımızı ilk önce 10 saatlik bir eğitimden geçiriyoruz. Yine bakanlığımızın 30 saatlik bir eğitim kapsamında gönüllülerden oluşan 24 kişilik bir ekibi oluşturduk. Bu ekibi oluşturma amacı ülkemizin birinci derece deprem kuşağı üzerinde nüfusun yüzde doksanı ve sanayi bölgelerimizin bu bölgede bulunduğundan arama kurtarma, tahliye konusunda AKUT, UMKE gibi grupların yetişemediği durumlarda arkadaşlarımızın olay yerine müdahale edip burada bir ara eleman görevi görerek en azından arama kurtarma tahliye yapacak kadar eğitim almalarını sağlamaktır. Böylece olası bir afet durumunda can kaybı sayısını daha aza indirmiş ve yaralıların kurtarılmasını daha çabuk gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.