HABER

"Olası bir ekonomik krize milyarlarca avro ile karşı koyabiliriz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz: - "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca avro ile karşı koyabilecek durumdayız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca avro ile karşı koyabilecek durumdayız." dedi.

Scholz, Meclis Genel Kurulu'daki bütçe görüşmelerinde, 2020'deki 350 milyar avroluk federal devlet bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Alman ekonomisinin bir durgunluğa girmesi halinde büyük bir teşvik paketine hazır olduklarını belirten Scholz, federal devlet bütçesinin altıncı kez olmak üzere bu yıl da borçlanmadan finanse edileceğini söyledi.

Scholz, federal milletvekillerine hitaben "Almanya, borçlanmadan gerekenleri yapacak." ifadesini kullandı.

- "Almanya, sağlam finansal temellere sahip"

Ülkesinin sağlam finansal temellerine işaret eden Scholz, "Almanya ve Avrupa'da ekonomik krizin patlak vermesi durumunda bu krize milyarlarca avro ile karşı koyabilecek durumdayız." dedi.

Şu anda bir ekonomik kriz bulunmadığını, olduğu zaman da krize karşı aktif bir politika gerçekleştireceklerini ifade eden Scholz, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomiye zarar verdiğini söyledi. Scholz, taraflara bir an önce bu ticaret savaşını bitirme çağrısında bulundu.

- "Ülkede yapısal sorunlar var"

Analistler, Almanya'da bundan sonra herhangi bir mali politikanın 2008-2009 finansal krizi sonrasındaki mali politikalardan daha karmaşık olacağını belirterek, "O zaman ekonominin temeli sağlam olduğu için banka kurtarma ve kısa süreli çalışma gibi devlet önlemleri başarılı oldu. Bu sefer ülkede yapısal sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki dijitalleşme, altyapı veya otomotiv endüstrisini örnek gösteren analistler, bu nedenle Almanya'nın, kısa vadeli teşvik ve uzun vadeli büyüme potansiyelini sağlayacak iki yönlü bir teşvik paketine ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesiSansasyonel cihaz! Asus ROG Zephyrus incelemesi
Samsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldıSamsun Uluslararası Havalimanından 142 bin 449 yolcu hizmet aldı
Süperstar Harbiye’yi salladıSüperstar Harbiye’yi salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz Bütçe

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Tam 16 yıldır aranan 'altın çocuk' yakalandı!

Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Son dakika: MSB'den ortak kara devriyesine ilişkin ABD ile ilgili iddiaya yanıt!

MSB'den ABD ile ilgili 'YPG' iddiasına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.