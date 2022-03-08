Olası Enerji Krizi Venezuela Petrolünün Önemini Arttırıyor

CARACAS- Venezuela’da gündem Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla birlikte dünya enerji piyasalarında oluşan açığın bir kısmının Venezuela ham petrolü ve gazı ile doldurup dolduramayacağı konusu.

Bu tartışmaların kaynağıysa haftasonunda New York Times’ta yayınlanan Amerikalı bazı üst düzey bürokratlardan oluşan bir heyetin, Venezuela’yı ziyaret ettiği haberine dayanıyor. Ardından da Reuters ve yerel medyada da bu haber doğrulandı ve ABD’li yetkililerin Cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve başkan yardımcısının da katıldığı üst düzey bir görüşme yaptığı ancak ilk toplantıdan olumlu bir sonuç çıkmadığı kaydedildi.

Uzmanlar, ABD’nin 2019 yılında diplomatik ilişkilerini kesmiş olmasına rağmen Amerikalı heyetin Venezuela’ya yaptığı bu ziyaretinin arkasında hem enerji piyasasında Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak hem de Rusya’nın Latin Amerika’daki en önemli ortaklarından olan Venezuela’yı kendisi ve bölge için potansiyel bir tehdit olmaktan çıkarmak olduğunu belirtiyor.

Venezuela yaptırımların kaldırılmasını ya da hafifletilmesini istiyor

Venezuela tarafıysa hem yükselen enerji fiyatlarından maksimum fayda sağlamak hem de uzun yıllardır yaşanan ekonomik krizin yol açtığı tahribatı biraz da olsa onarabilmek istiyor. Ancak bunun yolu Venezuela ham petrolünün uluslararası pazara açılmasının önündeki engellerin kaldırılmasından ya da başka bir deyişle yaptırımların hafifletilmesinden ya da kaldırılmasından geçiyor.

Venezuela kayıt altına alınan 300 milyar varilin üzerinde rezervle dünyada en çok petrole sahip ülke olsa da, hem petrol ticaretine uygulanan uluslararası yaptırımlar hem de ülkedeki rafinerilere gerekli yatırımların yapılmaması, devletin petrol şirketinin başına işinin ehli uzmanlar yerine askerlerin atanmış olması ve rüşvet gibi sebeplerden dolayı petrol üretimi oldukça sınırlı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü verilerine göre, Venezuela’da geçen yıl günlük 636 bin varil petrol üretimi yapıldı. Bu miktar bundan 10 yıl önce yaklaşık 3 milyon varildi. Petrol üretiminin geçen yıl Suudi Arabistan ve Rusya’da 9 milyon, Amerika’da 10 milyon varilin üzerinde olması, Venezuela’nın zengin rezervlere rağmen üretim kapasitesinin oldukça düşük olduğunu gösteriyor.

Resmi kaynaklar, Venezuela’nın çok kısa bir zamanda günlük üretimini 2 milyon varile çıkarabileceğini ve bu olanağın da Venezuela’da üretim yapmak isteyen yatırımcılara, yatırımlarının karşılığını kısa vadede geri alabilme fırsatı tanıdığını iddia ediyor.

Yabancılara kapılar açık

Maduro geçtiğimiz günlerde, Venezuela’nın kendisine yaptırım uygulayan Amerika ve Avrupa dahil herkese petrol satabileceğini, siyasi konuların ekonomik ilişkileri etkilememesi gerektiğini ve Venezuela’da üretim yapmak isteyen yabancı yatırımcılara Venezuela’nın kapılarının ardına kadar açık olduğunu söylemişti.

Maduro hükümetinin yaptırımları delmek için özellikle 2019 yılından bu yana Rus enerji şirketleri ve bankalarıyla ilişkilerini güçlendirdiği ve Rusya’nın Venezuela’da önemli yatırımlar yaptığı biliniyor.

Amerika yaptırımlardan önce günlük yaklaşık 500 bin varil petrol alımıyla Venezuela’nın en önemli ithalatçılarından biriydi.

