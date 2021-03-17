Olası kıyamete karşı Ay'da 6.7 milyon DNA saklama projesi!

Dünya'nın uydusunda 3 milyar yıl önce lavların oyarak oluşturduğu tünel ve mağaraların içine bir "Ay gemisi" gizlenebileceğini belirten araştırmacılar, böylece milyonlarca dünya türüne ait sperm, yumurta ve tohumların korunabileceğini ileri sürdü.

Bu mağaralarda "gen bankası gemisi"nin işleyebilmesi için güneş panellerinden faydalanılacağını belirten araştırmacılar milyonlarca bitki, hayvan ve mantar türünün kriyojenik olarak korunmuş genetik materyalini Ay'a taşımak için en az 250 roket fırlatılması gerekeceğini ifade etti.

NEDEN AY'DA SAKLANMALI?

Ay gemisi projesini IEEE Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunan araştırmacılar, DNA'ları Ay'da saklama düşüncesinin temelinde Dünya'da insani ya da doğal sebeplerle yaşanabilecek kıyamet senaryolarından korunmak olduğunu belirtiyor.

Örneğin bir süper volkan patlamasında ya da bir nükleer savaşta genlerin hayatta kalması sağlanmış olacak.

Projenin baş yazarı Arizona Üniversitesi Uzay ve Karasal Robotik Keşif (SpaceTREx) Laboratuvarı Başkanı Jekan Thanga, "Bu, fotoğraflarınızı ve belgelerinizi bilgisayarınızdan ayrı bir sabit sürücüye kopyalamak gibi. Böylece herhangi bir sorun olursa bir yedeğiniz olur." diyor ve ekliyor: "Dünya ya da insanlığın büyük bir kısmının yok olması durumunda bir sıfırlama düğmesine basma şansınız olacak".