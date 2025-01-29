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Olay infial yaratmıştı! Çocuğunun boğazına bıçak dayayan sorumsuz baba için tahliye

29.01.2025 17:33
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Burdur'da bulunan F.A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı. Görülen davada sorumsuz baba eşinin kendisini aldattığını savundu ve öfkesine yenik düştüğünü söyledi. Olay uzun günler konuşulurken, sanık Ş.A. hakkında tahliye kararı verildi.

Olay infial yaratmıştı! Çocuğunun boğazına bıçak dayayan sorumsuz baba için tahliye

İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık, savunmasında, yaşanan olaylardan pişman olduğunu söyledi.

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EŞİNİN KENDİSİNİ ALDATTIĞINI SAVUNDU

Öfkesine yenik düştüğünü belirten sanık, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Söz alan mağdur çocuğun avukatı Nevraz Zeliha Sığın, sanığın çocuklarına karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini ileri sürerek, mahkemeye görevsizlik talebinde bulundu.

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TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı ise sanığın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup tahliyesi yönünde görüş sundu. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, görevsizlik talebini reddetti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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HAKİMDEN SANIĞA UYARI

Öte yandan hakim, sanığa, karşısına aynı suçla gelmesi durumunda bu kez tahliye vermeyeceğini, ayrıca çocuklarına düzgün babalık yapmasını ve eşiyle aralarında yaşanan problemlerin hıncını da çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Burdur'da bulunan F.A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşi F.A'ya karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edilmişti.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir baba
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