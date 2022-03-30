Olay olan okul müdürü Haydar Akın ile ilgili yeni karar! 'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı vermişti…

Bursa'da kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması talimatı vermesinin ardından görevinden alınan okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra yeniden görevine döndü.
Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere resmi bir yazı göndererek, tüm sınıflardaki oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini istemişti.
Akın'ın bu yazısı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve Akın'ın müdürlük görevine son verildiğini açıklamıştı.
NTV’nin haberine göre, Akın 5 gün sonra görevine iade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akın'ın görevine iadesiyle ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.
Göreve başlayan harem selamlık müdür Haydar Akın, göreve başladı ve öğretmenlerle toplantı yaptı.
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulmasını isteyen harem selamlık müdür Haydar Akın, bu uygulamayı rafa kaldırdı.
Müdür Haydar Akın, öğretmenlere “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” dedi.
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