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  4. Olay olan okul müdürü Haydar Akın ile ilgili yeni karar! 'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı vermişti…

Olay olan okul müdürü Haydar Akın ile ilgili yeni karar! 'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı vermişti…

30.03.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması ile ilgili yazdığı yazı tepki çeken okul müdürü Haydar Akın ile ilgili karar verildi. Haydar Akın’ın görevine son verildiği açıklanmıştı ama 5 gün sonra yeniden göreve döndüğü öğrenildi. İşte çok konuşulacak o kararın detayları…

Olay olan okul müdürü Haydar Akın ile ilgili yeni karar! 'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı vermişti…

Bursa'da kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturması talimatı vermesinin ardından görevinden alınan okul müdürü Haydar Akın, 5 gün sonra yeniden görevine döndü.

Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın öğretmenlere resmi bir yazı göndererek, tüm sınıflardaki oturma düzeninin kız ve erkek ayrı olacak şekilde değiştirilmesini istemişti.

Akın'ın bu yazısı, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlatmış ve Akın'ın müdürlük görevine son verildiğini açıklamıştı.

5 GÜN SONRA GÖREVE DÖNDÜ

NTV’nin haberine göre, Akın 5 gün sonra görevine iade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Akın'ın görevine iadesiyle ilişkin bir gerekçe paylaşılmadı.

‘YAŞANANLARI UNUTALIM’

Göreve başlayan harem selamlık müdür Haydar Akın, göreve başladı ve öğretmenlerle toplantı yaptı.

Kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı oturtulmasını isteyen harem selamlık müdür Haydar Akın, bu uygulamayı rafa kaldırdı.

Müdür Haydar Akın, öğretmenlere “Yaşananları unutalım, konuyu kapatalım” dedi.

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Bursa
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ADALET YERİNİ BULMUŞ. MÜDÜRE DE AYRICA TAM DESTEK...
Bu yazıyı haremlik düşüncesini taşıyan müdür bu iktidarın sevdiği adam yakında il müdürü olur
ne yani oturmaz mı İngiltere bırakın ayrı oturmayı okulları ayırmayı düşünüyor. Kızlar ayrı okula erkekler ayrı okula... Cahillere duyrulur...

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