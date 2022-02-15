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  4. Olay Türkiye gündemine oturmuştu! Polislere saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay Türkiye gündemine oturmuştu! Polislere saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

15.02.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bir düğün salonunda gece geç saatlerde alkollü eğlence yapmaya devam eden grubun polise sandalye ve yumruklarla saldırısından yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay Sultangazi, Uğur Mumcu Mahallesi'nde cumartesi gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre düğünlerinden 2 gün önce bir düğün salonunda içkili eğlence yapan bir grup, gece saatlerinde yüksek sesli müzik dinlemeye devam etti. Grup, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekiplerine sandalye fırlatıp yumruk atarak saldırdı.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin işlem yapmak için salonda beklettiği kalabalığın taşkınlık yapması üzerine biber gazı sıktığı görülüyor. Bunun üzerine gruptaki bir kişi polise yumruk atıyor. Polisin grubu gözaltı almak için müdahale etmesiyle sandalyeli saldırı başlıyor. Polislere grup sandalye yağdırırken görüntü çeken kişinin "Bize saldırıyorlar, eğlencemizi bozuyorlar" diye bağırdığı duyuluyor.

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26 GÖZALTI

Darp edilen polis ve zabıta ekipleri, olay yerine destek ekipler çağırdı. Olayda 1 komiser yardımcı, 4 polis memuru ve 1 bekçi yaralandı.
Olay nedeniyle 26 şüpheli gözaltına alınarak Esentepe Polis Merkez Amirliği'ne getirildi. Daha sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklandı.(DHA)

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