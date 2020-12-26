HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Olay TV kapatıldı: Muhalefet partilerinin liderlerinden iktidar baskısı açıklamaları geliyor

Olay TV kapatıldı: Muhalefet partilerinin liderlerinden iktidar baskısı açıklamaları geliyor

26.12.2020 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Olay TV kapatıldı: Muhalefet partilerinin liderlerinden iktidar baskısı açıklamaları geliyor

Yayın haklarını elinde bulunduran Cavit Çağlar'ın kanalı kapatma kararı vermesiyle, 30 Kasım'da yayın hayatına başlayan Olay TV ekranı karardı. Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın son yayınında Cavit Çağlar ile yaptığı konuşmayı aktararak, kendisine iktidardan büyük baskı olduğunu söylediğini kaydetti.

Olay TV'nin yayın haklarını elinde bulunduran Cavit Çağlar'ın kanalı kapatma kararı vermesiyle, yaklaşık bir ay önce kurulan Olay TV ekranı karardı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın son yayınında Cavit Çağlar ile yaptığı konuşmayı aktararak, kendisine iktidardan büyük baskı olduğunu söylediğini kaydetti.

Sarılar, "Cavit Bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedi. Hatta kendisine, hepimizin yerine gelecek insanlar listesi sunulduğunu da söyledi" dedi.

Süleyman Sarılar, "Türkiye'de 30 Kasım'da yayına başlamış bir televizyonu susturacak merciyi herkes biliyor" şeklinde konuştu.

Olay TV'nin ortaklarından eski bakan Cavit Çağlar da sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı ve kanalın "HDP yayınlarına ağırlık verilmesi" nedeniyle kapandığını savundu.

Çağlar açıklamasında, "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti." dedi.

Cavit Çağlar, kanalın ortağı ile 'yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' konuşması yaptığını ancak bunun kabul edilmemesi üzerine bu noktaya gelindiğini söyledi.

Davutoğlu: Demokrasimiz adına utançtır!

Kanalın son yayınında çalışanların da katıldığı alkışlı bir protesto gerçekleştirildi. Bu protesto eşliğinde ekran karardı.

Olay TV'nin Ankara Temsilcisi olan Özlem Akarsu Çelik, yaptığı paylaşımda, "başka bir gün başka bir adreste buluşacağız." mesajını verdi.

Çok sayıda gazeteci de Olay TV'nin kapatılması ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/cigdemtoker/status/1342511073392525318

Meslek örgütlerinden biri olan Çağdaş Gazeteciler Derneği, Olay TV'nin kapanmasını "Basın özgürlüğü açısından bir utanç günü daha yaşandı" ifadesi ile değerlendirdi.

Muhalefet partilerinin liderleri de kapatılma ile ilgili mesajlar paylaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor" derken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir." dedi.

https://twitter.com/alibabacan/status/1342551637852889097?s=20

https://twitter.com/Ahmet\_Davutoglu/status/1342557547727892480?s=20

İktidar cephesinden ise yöneltilen baskı suçlamasına henüz bir yanıt verilmiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil olduSavaşçı sezona bomba gibi başlıyor! Karadağlı'dan sonra Survivor yarışmacısı da dahil oldu
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

Başına öyle bir şey geldi ki... 'Sanırım Türkiye'de tekim'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Anne ve kızı hemşireye saldırdı: Seni öldürürüm

Anne ve kızı hemşireye saldırdı: Seni öldürürüm

Ege'de fırtına uyarısı: Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat

Hayati uyarı: Yarın geceye kadar devam edecek

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Pegasus'tan yolcularına önemli hatırlatma

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Yer: Antalya! Aralık ayında denizin keyfini böyle çıkardılar

Konya'da fuhuş operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.