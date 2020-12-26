Olay TV kapatıldı: Muhalefet partilerinin liderlerinden iktidar baskısı açıklamaları geliyor

Olay TV'nin yayın haklarını elinde bulunduran Cavit Çağlar'ın kanalı kapatma kararı vermesiyle, yaklaşık bir ay önce kurulan Olay TV ekranı karardı.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın son yayınında Cavit Çağlar ile yaptığı konuşmayı aktararak, kendisine iktidardan büyük baskı olduğunu söylediğini kaydetti.

Sarılar, "Cavit Bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim' dedi. Hatta kendisine, hepimizin yerine gelecek insanlar listesi sunulduğunu da söyledi" dedi.

Süleyman Sarılar, "Türkiye'de 30 Kasım'da yayına başlamış bir televizyonu susturacak merciyi herkes biliyor" şeklinde konuştu.

Olay TV'nin ortaklarından eski bakan Cavit Çağlar da sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı ve kanalın "HDP yayınlarına ağırlık verilmesi" nedeniyle kapandığını savundu.

Çağlar açıklamasında, "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti." dedi.

Cavit Çağlar, kanalın ortağı ile 'yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' konuşması yaptığını ancak bunun kabul edilmemesi üzerine bu noktaya gelindiğini söyledi.