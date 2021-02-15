Olay TV'de tasfiye kararı

30 Kasım'da başladığı yayın hayatını 26 gün sonra iktidardan gelen baskılar nedeniyle sonlandırdığını bildiren Olay TV'de kapanma ve tasfiye kararının çalışanlara iletildiği bildirildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kanal kurma girişimlerinden sonuç alamayan yöneticilerin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını belirterek "Böylece 180 arkadaşımız daha iktidarın baskıcı tutumları yüzünden bu karda kışta işsiz kaldı" dedi.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar'ın toplantıda ağladığını ve "Size hayatımın en zor konuşmasını yapıyorum" dediğini aktaran Yarkadaş, Sarılar'ın, yeni kanal kurulması için Hüseyin Köksal'ın çabalarının sonuç vermediğini söylediğini ve "Frekans almamız engellendiği için kanal kuramıyoruz" dediğini kaydetti.

Yarkadaş, "Hükümet, OLAY TV ekibinin yeni bir kanal almasının önüne türlü engeller çıkardığı için 180 basın emekçisi işini, halkımız da haber alma hakkını kullanacağı bir yayın organını kaybetti. Çok yazık oldu. Çok üzücü" değerlendirmesinde bulundu.