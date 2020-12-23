Olay TV'nin kapanacağı iddiası

Olay TV sahibi Cavit Çağlar'ın henüz bir ay dahi dolmadan kanalı kapatma kararı aldığı ileri sürüldü. 30 Kasım tarihinde yayın hayatına başlayan kanalın 25 Aralık tarihinde kapatılacağı iddia edildi.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık kapatma kararının Cavit Çağlar'ın tehdit edilmesiyle ilgili olduğunu yazdı. "Cavit Çağlar, TMSF eliyle şirketlerine el konulmakla tehdit edildi" diyen Şık, "Saray Rejimine rüştünü ispatlamış bazı Kanal 7 çalışanları, Saray görevlilerince televizyon kanalına yönetici (=kayyım) olarak atanmak istendi" dedi. Çeşitli haber sitelerinde de "kayyım" olarak getirilmek istenen kişinin ismi Kanal 7 Sorumlu Müdürü Mustafa Taha Dağlı olarak telaffuz edildi.

Ahmet Şık, Çağlar'ın kendisine iletilen talepleri kabul ettiğini ancak ortağı Hüseyin Köksal'ın bunu reddettiğini iddia etti. Çağlar'ın anlaşmazlık üzerine Olay TV ve bağlı şirketin tüm isim haklarını ve sahip olduğu frekansı da alarak çekilme kararı aldığını söyleyen Şık, kanalın başka bir isimle farklı bir frekansla yayın hayatına devam edilebilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.