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Olay TV'nin kapanacağı iddiası

23.12.2020 09:45 | Son Güncelleme:
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Olay TV sahibi Cavit Çağlar'ın 30 Kasım tarihinde yayın hayatına başlayan kanalı bir ay dahi dolmadan kapatma kararı aldığı ileri sürüldü.

Olay TV sahibi Cavit Çağlar'ın henüz bir ay dahi dolmadan kanalı kapatma kararı aldığı ileri sürüldü. 30 Kasım tarihinde yayın hayatına başlayan kanalın 25 Aralık tarihinde kapatılacağı iddia edildi.

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık kapatma kararının Cavit Çağlar'ın tehdit edilmesiyle ilgili olduğunu yazdı. "Cavit Çağlar, TMSF eliyle şirketlerine el konulmakla tehdit edildi" diyen Şık, "Saray Rejimine rüştünü ispatlamış bazı Kanal 7 çalışanları, Saray görevlilerince televizyon kanalına yönetici (=kayyım) olarak atanmak istendi" dedi. Çeşitli haber sitelerinde de "kayyım" olarak getirilmek istenen kişinin ismi Kanal 7 Sorumlu Müdürü Mustafa Taha Dağlı olarak telaffuz edildi.

Ahmet Şık, Çağlar'ın kendisine iletilen talepleri kabul ettiğini ancak ortağı Hüseyin Köksal'ın bunu reddettiğini iddia etti. Çağlar'ın anlaşmazlık üzerine Olay TV ve bağlı şirketin tüm isim haklarını ve sahip olduğu frekansı da alarak çekilme kararı aldığını söyleyen Şık, kanalın başka bir isimle farklı bir frekansla yayın hayatına devam edilebilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"Tehdit ve şantaj devreye girdi"

Şık, "Kanalın sürüden farklı haber ve programlarının Saray'da rahatsızlık yarattığı, HDP'nin grup toplantısının canlı yayınlanması üzerine tehdit ve şantajın devreye girdiği anlatılıyor" dedi.

Şık, kanala atanan "kayyımlar listesinin" yanı sıra Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü başta olmak üzere atılacak kişiler listesi de gönderildiğini belirtti.

Independent Türkçe de Çağlar'a yeniden yapılandırma için oluşturulan listenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun aracılığıyla gönderildiğini yazdı.

30 Kasım'da yayın hayatına başlamıştı

Eski bakanlardan iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Bursa merkezli Olay TV 1 Kasım 2019'da yayın hayatına son vermişti. Merkezini İstanbul'a taşıyan kanal 30 Kasım 2020 tarihinde "Habercilik fabrika ayarlarına geri döndü" sloganıyla yeniden yayın hayatına başlamıştı. Genel yayın yönetmenliğini Süleyman Sarılar'ın üstlendiği Olay TV kısa süre içinde Nevşin Mengü, Murat Yetkin, Simge Fıstıkoğlu, Nazlı Bolak, Duygu Demirdağ, Seçil Özer gibi birçok deneyimli ismi bünyesine katmıştı.

DW / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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