"Olay üzerinden siyasal rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki saldırı konusunda "Neresinden bakarsanız bakın müessif bir hadisedir. Alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir." dedi. Soylu, İçişleri Bakanlığında yaptığı basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı şehit cenazesinde uğradığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Çukurca sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'ne, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucunda şehit olan 4 askere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Orada yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, aziz milletimize, yakınlarına, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizleri böyle acılarla tekrar imtihan eylemesin. Ve bu ülkeyi bölmek, parçalamak, zayıflatmak isteyenlere de fırsat vermesin." dedi. Soylu, Çubuk'ta, şehit sözleşmeli er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze töreninin yapıldığı Akkuzulu Mahallesi'nin jandarma bölgesi olduğunu anımsatarak, güvenliği sağlamak üzere 1 jandarma komando bölüğü, 13 jandarma asayiş timi, 9 jandarma trafik timinin yanı sıra 1 TOMA, 1 kobra araç, bomba arama, KOM, TEM, jandarma özel koruma ve istihbarat unsurları ile il ve ilçe emniyet müdürlüğü tarafından trafik ve 2 asayiş ekibi ile 2 özel harekat timinin olay yerinde görevlendirildiğini belirtti. Bunlar da ilginizi çekebilir Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki... Kanseri yenerek okula dönen öğretmene sürpriz karşılama Zonguldak’ta, Kılıçdaroğlu’na saldırı kınandı

- "Yolun açılması ve yoğunluğun azalması bekleniyor" Cenaze namazı kılınmadan önce alana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geldiğini ve burada bulunan köylü kadınların kendisine karşı bir protestosu olduğunu ifade eden Soylu, şöyle devam etti: "Daha sonra alana CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geliyor. Bu sefer kendisine dönük yoğun sözlü protestolar olmuş, ardından cenaze namazına geçilmiştir. Namaz kılındıktan sonra şehit yakınlarının bulunduğu alandan Kemal Kılıçdaroğlu aracına doğru giderken kendisine önce sözlü, ardından da kamera görüntülerinden de açıkça görülen bir saldırı söz konusu oluyor. Kendisinin aracına güvenli şekilde ulaşması mümkün olmadığı anlaşılınca İl Jandarma Komutanımız ile birlikte mahalledeki bir eve giriliyor. İlk etapta evin çevresinde tedbir alınmak suretiyle kendisinin güvenliği sağlanıyor. Ardından, merasimin yapıldığı alandaki yol tek yön olduğu ve cenazeye gelen araçlarla bu yol tamamen kapandığı için oradaki yolun açılması ve yoğunluğun azalması bekleniyor."

Soylu, törendeki hareketlenme başlar başlamaz, Akkuzulu Mahallesi'ne 1 jandarma komando bölüğü, 15 jandarma asayiş timi, 2 jandarma özel harekat timi, 1 TOMA, bir kobra aracı, Jandarma İstihbarat Komutanlığından 20 personel ve ayrıca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 300 çevik kuvvet, 9 özel harekat timi, 3 polis asayiş ve 1 polis trafik ekibi, ejder zırhlı araç da dahil takviye gerçekleştirildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun götürüldüğü evin çevresindeki kalabalığın dağılması için yetkililerin ortamı yatıştırıcı mahiyette konuşma yaptığını belirten Bakan Soylu, "Milli Savunma Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Çubuk Belediye Başkanımız da devreye girerek, vatandaşlarımıza yine aynı mahiyette teskin edici konuşmalar yapıyorlar. Genel durum sakinleşip, yol açılınca CHP Genel Başkanı zırhlı bir araçla güvenli bir şekilde evden çıkarılıyor. Hadisenin genel seyri de bu çerçevede gerçekleşiyor." dedi. - "Bu 9 kişinin tamamı Akkuzulu köyündendir" Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Dün yaşanan bu hadisedeki temel üzüntümüz şudur. Biz şehit cenazelerini, milletçe huşu içinde gerçekleştirir ve acımızı da hep birlikte yaşayarak, paylaşarak hafifletmeye çalışırız. İnancımızın gereği, geleneğimiz ve alışkanlığımız da budur. Bunu teminen de cenaze namazını kıldıran müftülerimiz, imamlarımız, özellikle slogan atılmaması hususunda, her zaman şehit cenazelerinin katılımcılarına tembihatta bulunurlar. Elbette ki siyasetçiler zaman zaman gerek şehit cenazelerinde gerekse başka ortamlarda birtakım sitemlerle, bireysel veya bir grup tarafından tepkilerle karşılaşabilirler. Ancak burada, bu tepkinin fiziki saldırıya dönüşmesi söz konusudur ve bizim bunu tasvip etmemiz, elbette ki mümkün değildir. Neresinden bakarsanız bakın, müessif bir hadisedir, alışkanlıklarımızla, kültürümüzle, yaşantımızla örtüşmeyen bir hadisedir." Saldırı sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlatan Soylu, "Eldeki verilerle hadiseye karıştığı anlaşılan 4 kişi tespit edilerek ifadeleri alınmak üzere ilçe jandarma karakoluna getirilmiş, bu 4 kişi ile birlikte yine fiziki saldırıya karışan il dışına çıkmış şehit yakını da getirilerek savcılığa teslim edilmiştir. Yani toplam beş kişi... Ardından biri kadın olmak üzere 4 kişi daha yine ilçe jandarma komutanlığınca savcılığın talebi üzerine getirilerek teslim edilmiştir. Bu 9 kişinin tamamı Akkuzulu köyündendir." diye konuştu.

Akkuzulu Mahallesi'ne kısa bir süre önce plaka tanıma sistemi ve güvenlik kamera sistemleri kurulduğunu anımsatan Bakan Soylu, "Yani cenazeye kimin katıldığı, cenazeye kimin geldiği bellidir. Kameralarla bunların tespit etmek mümkündür. Arkadaşlarımız da olaydan hemen sonra kamera görüntülerini ve diğer tüm görüntüleri incelemek suretiyle ilk verileri elde etmiştir." dedi. - "Olaya ilişkin yanlış bilgi ve değerlendirmeler olduğunu gördük" Bakan Soylu, "İnternetin, iletişim imkanlarının ve sosyal medyanın da etkisiyle, son yıllarda meydana gelen toplumsal olayların ilk saatlerinde ciddi bir bilgi ve açıklama kirliliğiyle hemen hemen karşılaşıyoruz. Bu itibarla, bu üzücü hadise meydana geldiği andan itibaren, güvenlik kuvvetlerimiz, tam ve doğru bilgilere ulaşabilmek, olayı tüm yönleriyle aydınlatabilmek için yoğun bir çalışma ortaya koydular. Maalesef bu olayda da, yaşananlara ilişkin bazı yanlış bilgi ve değerlendirmelerin olduğunu gördük." diye konuştu. Hem sosyal medyada hem de Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri tarafından, "Hadisenin dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu, başka yerlerden otobüslerle insan taşındığı" iddialarının dile getirildiğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"Biz de bu iddiaların gerçek olup olmadığını araştırmak için müfettişlerimizi, ilgili emniyet ve jandarma birimlerimizi görevlendirdik. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda olayın dışarıdan bir provokasyonla ilgisi olduğuna dair herhangi bir bulguya, somut bir delile, kişiye veya kişilere rastlamadığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca fotoğraflarda Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı görülen kişinin de şehidimizin hısımı, yakını ve köylüsü olduğu tespit edilmiştir. Bu olayın, dışarıdan kaynaklanan bir provokasyon olduğu tarafımızdan tespit edilememiştir. Gözaltına aldıklarımız da olaya karıştıklarını tespit ettiklerimizin bir çoğu da Akkuzulu Mahallesi'nin sakinleridir. Şehit cenazelerine Anadolu'nun her yerinden insan gelir. İnsanımız bunu bir dua olarak görür. Dünkü olayda Sayın Kılıçdaroğlu'nun çevresindekilerin büyük çoğunluğunun Çubuk ilçesinde ve Akkuzulu Mahallesi'nde yaşadığı tespit edilmiştir. Ancak tüm kamera ve fotoğraflar üzerinden tespit çalışmalarımız da güvenlik birimlerimiz tarafından devam etmektedir. Doğal olarak Akkuzulu Mahallesi'nin dışından da Çubuk'tan da komşu ilçelerden de cenazeye katılanlar elbette ki olabilir. Yaptığımız tespitlerde bu olayın, orada bulunan Akkuzulu Mahallesi'nin sakinleri, şehitlerin komşuları ve yakınlarının bulunduğu alanda gerçekleştiği de esas itibariyle törenin akışından anlaşılmaktadır."