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Olay yaratacak iddia: Almanya sahte belgelerle Schengen vizesi dağıttı!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
30.07.2024 10:59
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Alman Büyükelçilik ve Konsolosluklarına Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen talimatla Almanya'nın diplomatik temsilciliklerinin sahte belgelerle Schengen vizesi verildiği iddia edildi. Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşlarına haftalar sonrasına randevu verilirken, bu sahte belgelerle Afganistan, Suriye ve Türkiye'deki birçok kişiye vize verildiği iddiası savcılığı harekete geçirdi.

Olay yaratacak iddia: Almanya sahte belgelerle Schengen vizesi dağıttı!

Haftalık yayınlanan “Focus” dergisinde yer alan haber üzerine Berlin ve Cottbus savcılıkları devreye girdi. Alman Büyükelçilik ve Konsolosluklarına Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan kim veya kimlerin emir verdiğini soruşturmaya başlandı. Afganistan, Suriye, Türkiye dışında Pakistan ve bazı Afrika ülkelerinden de aynı yöntemle Almanya’ya gelenler olduğu öne sürüldü.

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“BİR VİZE SKANDALINDAN BAHSEDİLEMEZ”

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konu hakkında açıklamada bulunarak, “Vize verilmesinde yasalara ve kurallara uyulmaktadır’’ diyerek, ‘‘sahte belgelerle uygunsuz vize” suçlamalarının ve soruşturmaların sadece 19 işlemi kapsadığını belirtti ifade etti. “Bir vize skandalından bahsedilemez” dedi. Ancak Berlin ve Cottbus savcılıklarının soruşturmalarının çok daha fazla vize işlemlerini kapsadığı da belirtti.

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ALMANYA “VİZE YOLSUZLUKLARI” SUÇLAMASIYLA KARŞI KARŞIYA

Dergideki habere göre, 2021’de Taliban’ın Kabil’de iktidara el koymasından sonra Almanya’nın Afganistan’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan Afganların aileleriyle birlikte vizesiz veya pasaportsuz Almanya’ya getirildikleri hatırlatılırken, son dönemlerdeki “vize yolsuzlukları” suçlamalarının o zaman yaşananlarla ilgisinin olmadığına da işaret edildi.

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ALMANYA 157 BİNDEN FAZLA VİZE VERDİ

Almanya, bu yılın ilk altı ayında kalifiye eleman olarak ülkeye gelmek isteyen 80 bin kişiye vize verdiği anlaşıldı. Alman haber ajansının Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda elde ettiği verilere göre başvuruların 40 bin kalifiye eleman statüsüne giriyor. 2023 yılının tamamında Dışişleri Bakanlığı’nın istihdam amaçlı 157 binden fazla vize verdiği ve bunların 79 binin kalifiye çalışan olduğu ancak rakamların Almanya’nın ihtiyaç duyduğu iş gücünün altında kaldığı da ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya schengen vizesi
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