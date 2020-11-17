Olay yaratan iddia: Gargara 'virüsü 30 saniyede öldürür'

Yeni bir araştırmaya göre gargara koronavirüsü 30 saniyeden daha kısa sürede öldürebilir. Bilim insanları, gargarayla ilgili yaptıkları çalışmanın ön sonuçlarının koronavirüsle mücadelede "umut verici işaretler" gösterdiğini söylüyorlar.

Cardiff Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada bilim adamları, ön sonuçlardan "umut verici işaretler" keşfettiler. Laboratuvar bulguları, Covid-19'un yarım dakikadan daha kısa sürede gargara ile öldürülebileceğini gösterdi. Araştırmada reçetesiz, marketlerde satılan normal gargaralar ele alındı.

ARAŞTIRMANIN TAMAMI 2021’DE YAYINLANACAK

Cardiff'teki Wales Üniversite Hastanesi'nde Covid-19 hastalarının tükürüğündeki viral yükü azaltmada ağız gargarasının ne kadar etkili olduğu klinik bir araştırma ile incelenecek ve sonuçları 2021'in ilk bölümünde yayınlanacak.

Cardiff Üniversitesi'nden Profesör David Thomas liderliğindeki ve "Covid-19'a karşı ağız çalkalama anti-viral aktivitesinin ölçülmesi" başlıklı 12 haftalık klinik araştırmanın sonuçları şimdiden merak konusu oldu.

Dr. Thomas PA haber ajansına şunları söyledi: "Bu çalışma çok cesaret verici ve olumlu bir adım olsa da şimdi daha fazla klinik araştırmaya açıkça ihtiyaç var. Reçetesiz gargaraların laboratuvarda elde edilen Covid-19 virüsü üzerindeki etkisinin hastalarda çoğaltılıp çoğaltılamayacağını anlamamız gerekiyor ve klinik denememizi 2021'in başlarında tamamlamayı dört gözle bekliyoruz."



