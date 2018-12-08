HABER

Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 08:32 | Son Güncelleme

KONYA’da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, kavşakta otomobil çarptı. Kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 2’si polis, 4 kişi de yaralandı.

Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına, kavşakta otomobil çarptı. Kazada, 1 polis memuru şehit olurken, 2’si polis, 4 kişi de yaralandı.
​Kaza, saat 06.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih ve Karakayış caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bir ihbara giden Olay Yeri İnceleme Şubesi ekibinin içinde bulunduğu Yaşar Orman (37) yönetimindeki 42 DIB 73 plakalı araca, kavşakta, Muhammet Ali Toraman (25), yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan olay yerin inceleme aracındaki polis memuru Ali Teke şehit oldu, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (41) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki Muazzez Yılmaz (30) yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazanın olay yeri incelemesini ise İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri yaptı. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Şehit polis Ali Teke’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü. Şehit polisin olay yerine gelen bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

FOTOĞRAFLI

Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralıOlay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralıOlay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralıOlay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybettiBartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti
Yangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 4 kişiyi itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

Trump'tan eski Dışişleri Bakanı Tillerson'a: Taş kafalı!

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Bir il bunu konuşuyor! 'İstila' uyarısı: Türkiye'ye dağılabilir

Beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Beton mikseri can aldı! Feci kaza kamerada

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Bir il beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Kanlı pusu! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

Günlük kiralık evlere fuhuş baskını! DEAŞ'lı terörist...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.