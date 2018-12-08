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Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ 2.70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI Konya'da polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olduğu kazada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Toraman'ın Konya Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

SÜRÜCÜ 2.70 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Konya'da polis memuru Ali Teke'nin (37) şehit olduğu kazada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin aracına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammet Ali Toraman'ın Konya Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi'ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi. Toraman'ın yapılan kan testinde, 2.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaza yerinde yapılan incelemelerde ise polis aracının çakarlarının yandığı, sabit hızda seyrettiği, Toraman'ın kullandığı aracın hızının ise 100 ila 120 kilometre civarında olduğu belirlendi.
YÜKSEKTEN DÜŞME VAKASINA GİDİYORMUŞ
Olay yeri inceleme ekibinin yüksekten düşme vakası nedeniyle inceleme yapmak üzere olayın meydana geldiği yere gittiği belirtildi.
Evli ve biri 10 yaşında diğeri 16 aylık iki çocuğu bulunan şehit polis memuru Ali Teke'nin cenazesi, ikindide Namazgah'ta kılınacak cenaze namazının ardından Konya Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Olay yeri inceleme aracına otomobil çarptı: 1 şehit, 4 yaralı (2)

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