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OLAY YERİ İNCELEME EKİBİ KONSOLOSLUK İÇİNDE GÖRÜNTÜLENDİ  - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekibi inceleme yapıyor.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekibi inceleme yapıyor. İnceleme yapan polisler kameralara yansıdı.

Görüntü Dökükü:
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-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk içinde inceleme yapması

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