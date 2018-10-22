HABER

Olay yeri inceleme ekipleri incelemelere ara verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

Enver ALAS - Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu.

Enver ALAS - Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. İnceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 'Sultangazi Zemin Otoparkı'na geldi. Ekiplerin, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptıkları, araçta ise inceleme yapmadıkları öğrenildi. Diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yarın sabah devam edileceği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresindeki incelemeyi tamamladıktan sonra saat 18.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.
Öte yandan inceleme nedeniyle otoparka giriş ve çıkışlar kapatılırken, otoparkta araçları bulunanlar ise yaklaşık 4 saat beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, vatandaşlar araçlarını 19.30 sıralarında otoparktan almalarına izin verdi.
Otopark giriş ve çıkışlarında ise asayiş ekiplerinin nöbeti sürüyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...Sosyal medya bu teste hayran kaldı! Bakalım siz çözebilecek misiniz...
"Yaşadığımız ekonomik sorunu atlatıyoruz""Yaşadığımız ekonomik sorunu atlatıyoruz"
Göçük altında kalan kadın toprağa verildiGöçük altında kalan kadın toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.