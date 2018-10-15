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OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK BAHÇESİNDE ARAMA YAPTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken bahçede arama ve inceleme yapan polisler kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - İlkay DİKİCİ - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken bahçede arama ve inceleme yapan polisler kameralara yansıdı.
Bu arada, kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olduğunu belirten bir kadın, polis güvenlik bariyerlerine bir demet karanfil bıraktı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekibinin konsolosluk bahçesinde arama ve inceleme yapması
-Bir kadının güvenlik bariyerlerine karanfil bırakması

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