Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk binası çatısında

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken binanın çatısında arama ve inceleme yapan polisler kameralara yansıdı. Ekiplerin, "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.

