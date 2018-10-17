OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ KONSOLOSLUK KONUTUNA GELDİ (2)

Erhan TEKTEN-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK\İSTANBUL,(DHA)
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk konutuna geldi.
Levent'teki Başkonsolosluk konutuna ikisi olay yeri inceleme olmak üzere toplam 4 sivil plakalı araçla saat 16.35 sıralarında gelen ekipler, yanlarında getirdikleri ekipmanları araçlardan indirerek Başkonsolosluk konutuna girdi. Ekiplerin içeri girmesiyle arama ve inceleme çalışmaları başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personelin de ekipte yer aldığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri inceleme ekiplerini gelişi,
-Araç ve gereçlerini alarak içeri girmeleri
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