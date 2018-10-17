HABER

Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk konutuna geldi (3)(Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:24 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk konutuna geldi.

Erhan TEKTEN-Hasan YILDIRIM-Harun UYANIK\İSTANBUL,(DHA) Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk konutuna geldi. Saat 16.35 sıralarında gelen ekipler, araç ve gereçlerini alarak içeri girdi.

PARTNERKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yoluKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yolu
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Engelliler, yamaç paraşütüyle Babadağ'dan atladıEngelliler, yamaç paraşütüyle Babadağ'dan atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.