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Olay yeri inceleme ekipleri konsolosluk konutunda inceleme yapıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 21:30 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yapıyor.

Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi ve Türk yetkililerden oluşan heyet ile olay yeri inceleme ekipleri, Başkonsolosluk binasının ardından konsolosluğa ait konutta da arama yapıyor. 16.35'te başlayan aramalarda Türk ve Suudi heyet ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel görev alıyor.
Konsolosluğa ait konutta dün gerçekleşmesi beklenilen arama Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle iptal edilmişti. Suudi yetkililer, bugün konuta geldi. Türk yetkililer ile olay yeri inceleme polisi akşam 16.35'te konuta gelerek, burada çalışmalara başladı.

KONUTTA DRONE'LU ARAMA
Konut içinde başlatılan çalışmalarda mavi ışık ile birlikte 'Luminol' yöntemi denilen yöntemle DNA izi arandı. Zaman zaman görevli ekipler, konutun çatısında da arama yaptı. Öte yandan, polis konutun üzerinde olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi. Eğitimli polis köpekleri de aramalara dahil edildi.

KONUTUN ARKA GİRİŞİNE İTFAİYE ARACI GELDİ
Ekiplerin konutun bahçesinde ve bahçede yer alan havuz ile su kuyusunda da arama yapması beklenirken, konutun arka girişine bir itfaiye aracı geldi. Kasasında bir su motoru ve jeneratör bulunurken, ekiplerin konutun bahçesinde bulunan su kuyusunda inceleme yapacağı öğrenildi.
Polisin konutta yaptığı çalışmalar devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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