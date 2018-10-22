OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKA GELDİ (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saat 17.00 sıralarında Sultangazi Zemin Otoparkı'na geldi. Ekiplerin araçta ve çevresinde inceleme yapmaları bekleniyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekibinimn aracının gelişi

-Otoparkın önüne park etmesi

-Polis ekipleri

