HABER

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKA GELDİ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu.

Haber-Kamera: Enver ALAS-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saat 17.00 sıralarında Sultangazi Zemin Otoparkı'na geldi. Ekiplerin araçta ve çevresinde inceleme yapmaları bekleniyor.

Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri inceleme ekibinimn aracının gelişi

-Otoparkın önüne park etmesi

-Polis ekipleri

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Yiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna ettiYiğit Efe'yi okula gitmeye polisler ikna etti
Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği anJandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

'6 yaşındaki çocuk evlenebilir' demişti! Nurettin Yıldız'dan bir skandal daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.