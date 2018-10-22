- OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKTAN AYRILDI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait olduğu belirtile aracı incelemek için olay yeri inceleme ekipleri geldi. Eiplerin çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Ekipler incelemenin ardından otoparktan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin otoparktan ayrılması
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