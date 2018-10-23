Olay Yeri İnceleme Ekipleri tekrar Sultangazi'deki otoparkta (1)

İdris TİFTİKCİ - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na ait aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sultangazi'de bulunan otoparka dün akşam saatlerinde gelen ekipler, araçta inceleme yapmadan 1 saat sonra ayrılmıştı. Saat 16.15 sıralarında ekipler tekrar otoparka geldi. Araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor.
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