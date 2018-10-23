OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TEKRAR SULTANGAZİ'DEKİ OTOPARKTA (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Suudi Başkonsolosluğu'na ait aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sultangazi'de bulunan otoparka dün akşam saatlerinde gelen ekipler, araçta inceleme yapmadan 1 saat sonra ayrılmıştı. Saat 16.15 sıralarında ekipler tekrar otoparka geldi. Araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor. Görüntü Dökümü;: ----------------- -Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi (Tür: İstanbul)
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