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OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TEKRAR SULTANGAZİ'DEKİ OTOPARKTA (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Suudi Başkonsolosluğu'na ait aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA Suudi Başkonsolosluğu'na ait aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi. Sultangazi'de bulunan otoparka dün akşam saatlerinde gelen ekipler, araçta inceleme yapmadan 1 saat sonra ayrılmıştı. Saat 16.15 sıralarında ekipler tekrar otoparka geldi. Araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor. Görüntü Dökümü;: ----------------- -Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi (Tür: İstanbul)

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