-OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TEKRAR SULTANGAZİ'DEKİ OTOPARKTA (19

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA
Suudi Başkonsolosluğu'na ait aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka tekrar olay yeri inceleme ekipleri geldi.
Sultangazi'de bulunan otoparka dün akşam saatlerinde gelen ekipler, araçta inceleme yapmadan 1 saat sonra ayrılmıştı. Saat 16.15 sıralarında ekipler tekrar otoparka geldi. Araçta bugün inceleme yapılması bekleniyor.
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-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelişi
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