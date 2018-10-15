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Olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluktaki incelemeleri sürüyor(Geniş Haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 23:33 | Son Güncelleme

SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekiplerin konsolosluktaki incelemeleri sürüyor.

Mehmet İlkay ÖZER-Yılmaz BEZGİN-Hasan YILDIRIM-Faruk KAHRAMAN-İlkay DİKİCİ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi ekiplerin konsolosluktaki incelemeleri sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri bina içinde, bahçesinde ve çatısında inceleme yaparken görüntülendi.
Suudi Arabistanlı ve Türk yetkililerden oluşan heyet, gündüz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ilgili birimlerle görüşme sağladıktan sonra Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. İlk olarak 4 araç ve 9 kişiden oluşan Suudi heyet, saat 17.50 'de başkonsolosluğa giriş yaptı. Saat 19.15'te ise inceleme yapacak Türk heyet başkonsolosluk binasına giriş yaptı. Olay yeri inceleme ekip aracı da Türk heyet ile birlikte başkonsolosluk binasına geldi. Olay yeri inceleme ekipleri özel giysilerini giydikten sonra araç ve gereçlerini alarak konsolosluk binasına girdi. Bir süre sonra ek ekipler de gelerek çalışmalara katıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bina içerisindeki, binanın çatısındaki ve bahçedeki arama ve incelemeler yapmaları kameralara yansıdı. Ekiplerin, "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla bina içerisinde DNA örneği aramaları yapmaları da görüntülendi.
Bu arada, Suudi heyetin gelişinin ardından, Başkonsolosluk binası etrafına güvenlik şeridi çekildi. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında gazeteciler, Başkonsolosluk binasından uzaklaştırılarak şeridin dışına çıkarıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin binanın tümünde yaptıkları detaylı inceleme ve aramalar sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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