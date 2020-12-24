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Olay yerinde timsah gözyaşı dökmüştü ifadesi şok etti

24.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 2017 yılında arkadaşını öldürerek intihar süsü veren ve olay yerinde ağlayarak dikkat çeken sanık bugün hakim karşısına çıktı.

Kocaeli’de 2017 yılında arkadaşını öldürerek intihar süsü veren ve olay yerinde ağlayarak dikkat çeken sanık bugün hakim karşısına çıktı. Ömer Eser Y. ifadesinde, "Burhan Yaman cinsel organını ağzıma sokmak istedi" dedi.
Olay, 23 Ocak 2017 tarihinde Gölcük ilçesi Panayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burhan Yaman (40), aracının içinde elinde silahla boynundan vurulmuş halde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi? olduğu tespiti için polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Burhan Yaman ile iş arkadaşı Ömer Eser Y.’nin (36), olay yerinde alkol aldığını ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğunu tespit etti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer Eser Y., yapılan sorgulamada suçunu itiraf etti. Olaya intihar süsü vermek için silahtaki parmak izlerini silip, silahı Burhan Yaman’ın eline veren Ömer Eser Y.’nin olay yerine tekrar geldiği ve kimse şüphelenmesin diye uzun süre gözyaşı döktüğü belirlendi. Zanlının, Yaman’ın mezarına gidip dua ettiği de öğrenildi. Gözaltına alınan Ömer Eser Y. tutuklandı.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçundan yargılanan Ömer Eser Y. Yargıtay’ın müebbet bozma ilamı sonrasında tekrar hakim karşısına çıktı. Mahkemede tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Ömer Eser Y. SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı.

"Bana ahlaksız teklifte bulundu"
Burhan Yaman’ın cinsel organını ağzına sokmak istediğini söyleyen Ömer Eser Y., "Olay günü arabada porno sitelerine girdiğini gördüm. Bana bunları göstererek ahlaksız teklifte bulundu. Burhan Y. cinsel organını ağzıma sokmak istedi, ben kabul etmedim. Bagaja gidip silahını aldı. Silahı bana doğrultunca aramızda boğuşma oluştu. Ben bilerek ve isteyerek bir şey yapmadım. Kendisini öldürme gibi bir kastım yoktu. Maktulü 13 yıldır tanıyorum. Daha önce bana böyle bir teklifi olmamıştı ancak ölmeden 2 yıl önce iki travestiyi arabasına aldığını bana söylemişti. Tahliyemi istiyorum, öldürme kastım yoktu" dedi.

Müebbet hapis kararı verildi
Mahkeme heyeti Yargıtay’ın bozma ilamına uyumayarak sanık Ömer Eser Y. hakkında kasten öldürme suçunu işlediğini gözeterek tekrardan müebbet hapis cezasına hükmetti.

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