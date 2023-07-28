Olay yerine gelen polis aracının lastiğini kesti! Ataşehir'de ortalık karıştı, devreye Polis Özel Harekat girdi: Bıçaklı saldırganı böyle gözaltına aldılar

İki yıl önce de kendine zarar veren Y. Ö. adlı kişi bu kez önce başkasını darbedip sonra kendine bıçakla zarar verdi. Yaklaşık 1 saat boyunca teslim olması için ikna edilmeye çalışılan Y. Ö., eve giren Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SOKAKTA ÇOCUĞU DARBETTİ

Olay, İçerenköy Mahallesi, Kavaklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen 31 yaşındaki Y. Ö. sokakta kavga ettiği bir kişiyi darp ettikten sonra elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

POLİS ARACININ LASTİĞİNİ KESTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.Ö. elindeki bıçakla olay yerine gelen polis ekiplerinin aracının lastiğini kesti.

Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan Y.Ö. eve kaçtı. Kendisine zarar veren şüphelinin teslim olması için ekipler yaklaşık bir saat ikna etmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Yapılan tüm çalışmalara rağmen kapıyı açmayan Y.Ö.'nün yakalanması için Özel Harekat ekipleri devreye girdi. Eve giren ekipler Y.Ö.'yü balkonda yakalayarak gözaltına aldı.

İKİ YIL ÖNCE DE KENDİSİNE ZARAR VERMİŞ

Y.Ö.'nün iki yıl önce de evde babaannesi ve babası varken kapıyı kilitleyerek kendisine bıçakla zarar verdiği ve polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Y.Ö.'nün komşusu, Gülseren Akça "Akli dengesi bozuktu, birisini dövmüş, daha sonra polis aracının lastiğini patlatmış. 'Babam gelmeden inmem' diyordu. Zırhlı araç ve polisler geldi. Balkondan alıp ambulansla götürdüler" dedi.

(DHA)

