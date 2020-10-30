Olay yerini gören dehşete düştü

Cadılar Bayramı için evini cinayet konseptiyle dekore eden Steven Novak’ın başı polise derde girdi. Gördüklerini gerçek zanneden komşuları polisi arayarak ihbar etti.

Tüm bahçesini ceset parçalarıyla donatan Novak, sahte kan kullanarak bahçesini tam bir olay yeri haline çevirdi. Üç tane cansız mankeni parçalayarak kana buladığı bahçesini görenler polisi arayarak ihbarda bulundu.

Yerel polis ekipleri ihbarlar yüzünden eve baskında bulundu. Suç mahallinin gerçek görünümüyle gurur duyan Steven Novak, karakola giderek durumla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Polislerin de yaptığı işin gerçekli konusunda çok şaşırdığını söyleyen Novak, bu dekor için 20 galon sahte kan kullandı.

